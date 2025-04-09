مياه بيروت: وضع اصدارات 2025 قيد التحصيل وامكان التقسيط على 9 دفعات

طقس أحد الشعانين خريفيّ... إليكم التفاصيل

طقس أحد الشعانين خريفيّ... إليكم التفاصيل

حوار مباشر بين عون و"حزب الله" حول حصر السلاح بيد الدولة (الشرق الأوسط)