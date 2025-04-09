سلسلة لقاءات لسلام... بحث في الاوضاع الاقتصادية والمالية

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا المستشار الاقتصاديّ لمبعوث الرئيس الفرنسيّ الى لبنان جاك دو لا جوجيه على راس وفد، للبحث في التحضيرات لمؤتمر اعادة الاعمار الذي تنوي فرنسا استضافته هذه السنة.

وقد شدد الرئيس سلام على اهمية انعقاده في اقرب وقت ممكن.

وبحثوا في الاوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان والخطوات الاصلاحية التي باشرت الحكومة بإجرائها .

كما استقبل الرئيس سلام رجل الاعمال الكويتي بدر الخرافي وتناول البحث الفرص الاستثمارية في لبنان بمختلف القطاعات في ضوء الخطوات التي بدأت الحكومة بتوفيرها لتشجيع الاستثمارات وجذبها.

ونوه الرئيس سلام بالعلاقات الأخوية والمميزة بين لبنان والكويت وشعبيهما.

وكان رئيس الحكومة استقبل نائب رئيس مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان نجاد فارس.