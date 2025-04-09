سلام من بكركي: إذا وُجدت خشية من فقدان التوازن في بلدية بيروت فهناك أفكار عديدة إحداها اعتماد اللوائح المغلقة

أوضح رئيس الحكومة نواف سلام أنّه أطلع البطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الرّاعي على ما جرى من حديث بينه وبين نائبة المبعوث الأميركيّ مورغان اورتاغوس وأنّه عرض عمل الحكومة الذي قامت به في الأسابيع السابقة.

وأكّد، من بكركي، أنّ الحكومة تشدد على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها.

وقال: “على انتخابات العاصمة بيروت أن تعكس صورة لبنان في شأن المناصفة والتعددية”.

وأضاف: “اذا كانت هناك خشية من عدم الحفاظ على التوازن في بلدية بيروت فهناك افكار عديدة بحثتها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري واحداها اعتماد اللوائح المغلقة”.

وشدّد على ضرورة رفع الايدي عن القضاء، “إذا ما أراد اللبنانيون الوصول إلى نتيجة في شأن تحقيقات انفجار المرفأ”.

ولفت إلى أنّ النقاط الخمس، التي نحتلها اسرائيل لا قيمة لها، “فعليها الانسحاب منها بأسرع وقت”، وهذا ما أكده والرئيسين، لاورتاغوس.

وأشار إلى أنّ موضوع حصر السلاح وبسط سلطة الدولة بقوتها الذاتية على كامل أراضيها سيطرحان قريبًا على طاولة مجلس الوزارء.