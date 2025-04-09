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لجنة الشؤون الخارجية درست مشروع قانون يجيز إلى الحكومة الانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد

أخبار لبنان
2025-04-09 | 06:15
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لجنة الشؤون الخارجية درست مشروع قانون يجيز إلى الحكومة الانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد
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لجنة الشؤون الخارجية درست مشروع قانون يجيز إلى الحكومة الانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد

اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين لدراسة مشروع القانون الرامي إلى الاجازة للحكومة الانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد الذي يسمح للعلامات التجارية المسجلة في كثير من الدول ان تحمي نفسها.

 

وقال النائب فادي علامة بعد الجلسة: “هذا هدف المشروع يعني اي صاحب ملكية فكرية ولدينا كثيرمن الشباب اللبنانيين لديهم علامات تجارية ولديهم اختراع ويرغبون في حمايته ويريدون تسجيله ولدينا مصلحة اليوم معينة في وزارة الاقتصاد للتسجيل وهذا لا يحميهم، ان يحافظوا على براءة الاختراع والعلامة التجارية”.

 

ولفت إلى ضرورة انضمام لبنان إلى هذا الاتفاق، “الذي يؤمن الحماية لمطلق شخص لبنانيّ او اجنبيّ على الاراضي اللبنانية ان يسجل براءة اختراع هذا يسهل بعملية التسجيل ويخفف البيروقراطية التي تحصل ويؤمن حماية لكل الاشخاص المعنيين بكل الدول الموقعة على بروتوكول مدريد”.

 

كما لفت إلى أنّه من ممكن ان يزيد الرسوم للخزينة اللبنانية.

 

وأكّد أنّه أُقرّ في اللجنة وكان هناك توصية من معظم الاعضاء بتمني على الحكومة اللبنانيةانه عندما يحال الينا مشاريع قوانين واتفاقيات دولية ألا نكتفي بالاسباب الموجبة لنستطيع ان نحصل على خلاصة من الوزارات المعنية ان يعطونا ملخص عن ارائهم ولماذا يدعمون هذا الاتفاق والمصالح الاساسية للبنان من خلاله".

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