جابر: إقرار قانون السرية المصرفية في البرلمان خلال أيام

توقّع وزير المالية ياسين جابر أن يتم إقرار قانون السرية المصرفية في البرلمان خلال أيام.

وقال جابر للصحافيين، في الكويت، حيث يشارك في اجتماعات الهيئات المالية العربية: "توقعاتي أنه سيقر، إن لم يكن غدًا أو بعد غد”.

وأوضح أنّ لبنان يتفاوض حاليًا مع البنك الدوليّ على قروض عديدة أحدها لتأسيس صندوق لإعادة البنى التحتية في المناطق المتضررة.

وأشار إلى أن البنك الدوليّ وضع لهذا الصندوق 250 مليون دولار كمبلغ تأسيسيّ.

وأكّد أنّ شروط البنك الدوليّ في هذا الصدد هي فقط "الإصلاح".

ولفت إلى أنّ صغار المودعين ممن تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار يمثلون 84 في المئة من المودعين في لبنان بقيمة إجمالية نحو 20 مليار دولار.

وكشف عن أنّ الحكومة بصدد وضع خطة لمعالجة قضية المودعين "ومن الطبيعيّ” أن تبدأ بصغار المودعين.

وردا على سؤال في شأن توقعاته لمساعدات خليجية، قال إنّ "دول الخليج وقفت لجانب لبنان واليوم هم ينصحوننا بمعالجة وضعنا".