دريان أكد أمام وزيرة التربية القطرية أهمية دور بلادها في مساعدة لبنان

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وزيرة التربية والتعليم العالي في دولة قطر لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر على رأس وفد من الوزارة، بحضور سفير دولة قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وأركان السفارة، وتم البحث في الشؤون اللبنانية والعربية وتعزيز العلاقات بين البلدين.



وأكد المفتي دريان أهمية الدور القطري في مساعدة لبنان ونهوضه، منوها بالجهود التي تقوم بها دولة قطر في دعم المؤسسات الشرعية اللبنانية.