بري يدعو الى جلسة مشتركة للجان يوم الأربعاء

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة مشتركة للجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 16 نيسان 2025، لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 تاريخ 2/4/2025 الرامي الى تعديل المادة 7 (ه) و (و) من القانون المتعلق بسرية المصارف تاريخ 1956 والمادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1/8/1963 المعدلة بموجب القانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022.