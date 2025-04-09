لقاء جمع بو صعب برئيس بعثة صندوق النقد الدوليّ

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه، رئيس بعثة صندوق النقد الدوليّ ارنستو راميريز ريغو ووفدًا مرافقًا.

وضم الوفد ممثل صندوق النقد الدوليّ في لبنان فريدريكو ليما ، كبير الخبراء في القطاع الماليّ جايم بونس، المستشارة الاولى للمدير التنفيذي لشؤون لبنان مايا شويري، الاقتصادية حنين الفقيه والاقتصادية ريتا الاشقر.

وتطرقوا إلى العائق الذي يقف في وجه التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدوليّ واقرار القوانين الاصلاحية وهي قانون السرية المصرفية، قانون اعادة هيكلة المصارف وقانون معالجة الفجوة المالية.

وعبّر بو صعب عن قناعته بضرورة اقرار جميع القوانين الاصلاحية بدءً من قانون السرية المصرفية مرورًا بقانون اعادة هيكلة المصارف وقانون معالجة الفجوة المالية مع اشتراط حماية اموال المودعين المستحقة.

كذلك ابلغهم بو صعب ان رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري أحال اليوم مشروع قانون السرية المصرفية إلى اللجان المشتركة و قد حدد موعدًا لمناقشته الاربعاء المقبل.

من جهةٍ اخرى لفت ارنستو راميريز ريغو ان لبنان لا يملك رفاهية الوقت من اجل اقرار هذه القوانين في ظل اشتراط الدول المانحة لمساعدة لبنان واعادة الاعمار التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدوليّ.