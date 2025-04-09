آخر المعطيات حول موضوع مناقشة سلاح حزب الله والحوار مع الرئيس عون بشأنه...

صدي: سنبدأ بوضع خطة طوارىء لمشكلة المياه في الصيف

صدي: سنبدأ بوضع خطة طوارىء لمشكلة المياه في الصيف

الرئيس عون لمجلس القضاء الأعلى: لاعداد التشكيلات القضائية للانطلاق في المسيرة القضائية