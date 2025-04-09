صدي: سنبدأ بوضع خطة طوارىء لمشكلة المياه في الصيف

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة لمناقشة المشاكل المتوقعة من جراء الجفاف في المتساقطات هذه السنة.

وتوافقوا على نقاط عديدة مع وزير الطاقة جو صدي، “وهو يتابعها بشكل دقيق مع مؤسسات المياه على مستوى لبنان".

وقال النائب سجيع عطية: ”نسبة المتساقطات كانت قليلة هذه السنة وهذا يقتضي ان نكون على اهبة الاستعداد ووضع كل الإمكانات لكي لا يقع بها المواطن اللبنانيّ ووضعنا كثيرًا من المواضيع بخصوص المياه، وسيبدأ الوزير بوضع جدول زمني لتنفيذها".

ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك ترشيد لاستعمال المياه والتخفيف قدر الإمكان من هدر المياه وهذه مشكلة ستكون ضاغطة على الدولة اللبنانية وعلى الوزارة وعلى المستوى العام.

أما صدي، فقال: "ركزنا في جلسة اليوم على مشكلة المياه لاسيما في فصل الصيف نتيجة الظروف المناخية التي نعيشها ، وسنبدأ بوضع خطة طوارىء او خطة استباقية للمشكلة لنتجنب المشاكل بهذا الخصوص ،ودعوت إلى ورشة عمل تعقد الثلاثاء من الاسبوع المقبل لبحث مشكلة المياه ونبدا العمل على هذه الخطة".