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وزير العمل التقى السفيرين الفرنسي والإيراني
أخبار لبنان
2025-04-09 | 08:08
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وزير العمل التقى السفيرين الفرنسي والإيراني
استقبل وزير العمل محمد حيدر في مكتبه اليوم السفير الفرنسي لدى لبنان هرفي مارغو وجرى البحث في العلاقات الثنائية، وما تقوم به وزارة العمل على مستوى تطوير العمل الإلكتروني، وفتح أسواق جديدة أمام العمالة اللبنانية.
واستفسر السفير الفرنسي عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا سيما حول نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، والتعويضات التي تدفع للمستفيدين من الضمان لدى التقاعد من الخدمة أو بعد عشرين سنة من العمل في المؤسسات أو السفارات وغيرها.
وأوضح حيدر للسفير الفرنسي أن هذه الأمور تشكل عبئا ماليا، وأنه يتابع هذا الموضوع بشكل دقيق مع الضمان الاجتماعي لإيجاد الحلول المناسبة بأسرع وقت ممكن.
وأكد السفير ماغرو "حرصه الدائم على التنيسق مع الوزارة". ووجه للوزير دعوة لزيارة فرنسا للقاء نظيره الفرنسي "متى يرى الوقت مناسباً".
السفير الإيراني
وبحث الوزير حيدر مع السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني في مسائل فرص العمل في لبنان، ولا سيما خلال فترة اعادة الإعمار. كما تمت مناقشة وثيقة التعاون بين البلدين، اضافة الى موضوع عودة الطيران الايراني الى لبنان، وأعلمه الوزير حيدر أن "هذا الأمر هو منوط بمجلس الوزرا ء، وهو يتابع هذا الموضوع".
وأكد السفير أماني ضرورة تبادل الخبرات، ولا سيما في مجال التدريب المهني والحرفي بين لبنان والجمهورية الاسلامية الايرانية.
أخبار لبنان
محمد حيدر
هرفي مارغو
مجتبى أماني
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