البستاني: لجنة الاقتصاد استمعت الى بوشكيان في موضوع شبهات وفساد

اجتمعت لجنة الاقتصاد، للاستماع إلى الوزير السابق جورج بوشكيان بشبهات فساد، في وزارة الصناعة.

وقال النائب فريد البستاني: “كان نقاشنا مهمًا جدًا وتمحور في الشق الاول على الشكل، والوزير السابق هو زميل لنا في المجلس”.

وأشار إلى أنّ “واجبات لجنة الاقتصاد هي عندما تسمع او تتلقى شبهات او اتهامات فساد ان تتحرى عن الموضوع، فنية اللجنة ان نسأله ونستوضح منه ، واللجنة ليست محكمة، وليس لها تاثير قضائيّ، وبعد الاستماع إلى الأجوبة من الوزير السابق يُقرر إذا كان هناك لزوم ان نؤلف لجنة تقصي حقائق او ندعي بموجب اخبار كما فعلنا".

وشكر البستاني بوشكيان “لحضوره الإيجابيّ” وأكّد متابعة الموضوع.



وفي السياق، أفادت المعلومات بأن النقاش تمحور حول شكل الدعوة وصلاحية اللجنة في استيضاح وزير سابق.



وقد قررت اللجنة النيابية استكمال تكوين ملفها في موازاة التحقيقات الحاصلة داخليا في وزارة الصناعة وعبر كل من التفتيش المركزي وشعبة المعلومات المكلفة من قبل النائب العام التميبزي جمال الحجار.





