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أدرعي: هكذا يحاول “حزب الله” اعمار موقع إنتاج في الضاحية الجنوبية

أخبار لبنان
2025-04-09 | 09:23
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أدرعي: هكذا يحاول “حزب الله” اعمار موقع إنتاج في الضاحية الجنوبية
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أدرعي: هكذا يحاول “حزب الله” اعمار موقع إنتاج في الضاحية الجنوبية

كشف الجيش الإسرائيليّ أنّ “حزب الله” يحاول خلال الأشهر الأخيرة إعادة اعمار موقع تحت الأرض لإنتاج وسائل قتالية في قلب حي الشويفات في الضاحية الجنوبية، وفق ما زعم المتحدث باسم الجيش افيخاي أدرعي.

وقال إنّه “تم انشائه قرب مدرسة وتحت مبانٍ سكنية، وذلك بعد أن تم استهدافه في شهر تشرين الثاني 2024”.


وأضاف عبر منشور على اكس:
“قد تم نقل المعلومات عن هذه المحاولات في مطلع شهر كانون الثاني إلى آلية الرقابة، وبناءً عليه تقرر إجراء تفتيش مفاجئ في الموقع لكن الصور الجوية أظهرت أن حزب الله، الذي علم مسبقًا بموعد التفتيش، قام بإخلاء الآليات الهندسية التي كانت تعمل في الموقع في اليوم الذي أُجري فيه التفتيش، ثم أعادها بعد انتهائه.


 هذا النشاط الخطير يعتبر خرقًا سافرًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان ضمن اتفاق وقف إطلاق النار”.

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