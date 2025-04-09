الرامي للـLBCI: لتحقيق الاستقرار الامنيّ لما يشكّله من ركيزة للسياحة المستدامة

أكّد رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والنوادي الليلية والباتيسري في لبنان طوني الرامي “أنّ رئيس الجمهورية والحكومة الحالية يشبهان لبنان الذي يطمح إليه اللبنانيون”.

وشدد في حديث للـLBCI على ضرورة تحقيق الاستقرار الامنيّ، لما يشكّله من ركيزة للسياحة المستدامة.

وقال: “بعد ذلك، نضع مخططًا توجيهيًا للسياحة”.

وأضاف: “قطاع المطاعم هو القطاع الرائد في السياحة اللبنانية وفي حين كانت البلاد تهجّر كفاءاتها كان هذا القطاع يجذبها”.

ولفت إلى أنّ “سياحة المعارض جزء مهم للسياحة اللبنانية ومعرض HORECA انطلاقة مهمة لهذا العام”.