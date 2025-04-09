سلام إستقبل وفد شركة المحاماة الأميركية العالمية وزوارًا

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بعد ظهر اليوم وفدًا من شركة المحاماة الاميركية العالمية سكوير باتون بوغز "Squire Patton Boggs"، برئاسة المحامي غسان بلول وضم الوفد كل من رئيس مجلس النواب الاميركي السابق جون باينر، السفير الاميركي السابق بول جونز، دايف شنيتغر، المحامي إدوارد نيوبري والمحامي ميتش برغر، واطلع من الوفد على نشاطها في عدد من دول العالم بما فيها مكتبها في بيروت.



والتقى وفدًا من الجامعة اللبنانية-الاميركية برئاسة رئيس الجامعة الجديد الدكتور شوقي عبد الله وجرى عرض لاوضاع الجامعة.



واستقبل رئيس الحكومة وفدًا من منتدى الذاكرة والغد الذي اطلعه على نشاطات المنتدى.