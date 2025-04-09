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الزين بحثت في تحديث هيكلة وزارة البيئة والتحول الرقمي مع ممثلة الـUNDP
أخبار لبنان
2025-04-09 | 12:12
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الزين بحثت في تحديث هيكلة وزارة البيئة والتحول الرقمي مع ممثلة الـUNDP
إلتقت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين في مكتبها في الوزارة الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP في لبنان بليرتا أليكو لمتابعة البحث في تنفيذ مشروع هيكلة الوزارة المحدّثة وما سيرافقها من خطوات لاحقة على صعيد تحديث التوصيف الوظيفي.
وتمت مناقشة ورشة التحول الرقمي، وذلك ضمن خطة الاصلاح الاداري المؤسساتي وتحديث عمل الوزارة، وتخلل اللقاء نقاش حول مشاريع عدة سيتم تنفيذها عبر وزارة البيئة.
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