مخزومي أمام وفد ATFL: على لبنان الإلتزام بالتطبيق الكامل للقرار 1701

تشرفتُ باستقبال وفد من مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان ATFL إلى مأدبة عشاء حضرها إلى جانب رئيس المجموعة إدوارد غابرييل، السفيرة الأميركية ليزا جونسون، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز ريجو، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة جينين هينيس، وعدد من السفراء والنواب… pic.twitter.com/VKROlw3xTJ
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) April 10, 2025
تشرفتُ باستقبال وفد من مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان ATFL إلى مأدبة عشاء حضرها إلى جانب رئيس المجموعة إدوارد غابرييل، السفيرة الأميركية ليزا جونسون، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز ريجو، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة جينين هينيس، وعدد من السفراء والنواب… pic.twitter.com/VKROlw3xTJ
كما شددتُ على ضرورة إنجاز اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي ينطلق من أسس إعادة هيكلة القطاع المالي، وإجراء إصلاحات مالية، وإصلاح مؤسسات الدولة، وهذا الأمر يحتاج إلى التعاون والتنسيق بين مجلس النواب والحكومة للعمل على إقرار قوانين إصلاحية أبرزها رفع السرية المصرفية لمكافحة الفساد،… pic.twitter.com/WFOQZCtCpA
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) April 10, 2025
كما شددتُ على ضرورة إنجاز اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي ينطلق من أسس إعادة هيكلة القطاع المالي، وإجراء إصلاحات مالية، وإصلاح مؤسسات الدولة، وهذا الأمر يحتاج إلى التعاون والتنسيق بين مجلس النواب والحكومة للعمل على إقرار قوانين إصلاحية أبرزها رفع السرية المصرفية لمكافحة الفساد،… pic.twitter.com/WFOQZCtCpA