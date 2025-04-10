مخزومي أمام وفد ATFL: على لبنان الإلتزام بالتطبيق الكامل للقرار 1701

تشرفتُ باستقبال وفد من مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان ATFL إلى مأدبة عشاء حضرها إلى جانب رئيس المجموعة إدوارد غابرييل، السفيرة الأميركية ليزا جونسون، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز ريجو، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة جينين هينيس، وعدد من السفراء والنواب… pic.twitter.com/VKROlw3xTJ — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) April 10, 2025

كما شددتُ على ضرورة إنجاز اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي ينطلق من أسس إعادة هيكلة القطاع المالي، وإجراء إصلاحات مالية، وإصلاح مؤسسات الدولة، وهذا الأمر يحتاج إلى التعاون والتنسيق بين مجلس النواب والحكومة للعمل على إقرار قوانين إصلاحية أبرزها رفع السرية المصرفية لمكافحة الفساد،… pic.twitter.com/WFOQZCtCpA — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) April 10, 2025

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "تشرفت باستقبال وفد من مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان ATFL إلى مأدبة عشاء حضرها إلى جانب رئيس المجموعة إدوارد غابرييل، السفيرة الأميركية ليزا جونسون، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز ريجو، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة جينين هينيس، وعدد من السفراء والنواب والوزراء والشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية والأصدقاء. وقد كان اللقاء مناسبة لشكر الولايات المتحدة الأميركية ومجموعة العمل الأميركية على مساندتها المستمرة للبنان في كل الظروف، بالإضافة إلى دورها إلى جانب كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر، في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. أكدت أنه يتوجب على لبنان الالتزام بالتطبيق الكامل للقرار 1701، والقرارات الدولية الاخرى ذات الصلة وخصوصًا الـ1680 و1559، وتطبيق اتفاق الطائف، وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية فقط، وتسليم مهمة حماية كل الحدود اللبنانية وضبطها للجيش. كما شددت على ضرورة إنجاز اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي ينطلق من أسس إعادة هيكلة القطاع المالي، وإجراء إصلاحات مالية، وإصلاح مؤسسات الدولة، وهذا الأمر يحتاج إلى التعاون والتنسيق بين مجلس النواب والحكومة للعمل على إقرار قوانين إصلاحية أبرزها رفع السرية المصرفية لمكافحة الفساد، وإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف."