الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مخزومي أمام وفد ATFL: على لبنان الإلتزام بالتطبيق الكامل للقرار 1701

أخبار لبنان
2025-04-10 | 03:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مخزومي أمام وفد ATFL: على لبنان الإلتزام بالتطبيق الكامل للقرار 1701
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مخزومي أمام وفد ATFL: على لبنان الإلتزام بالتطبيق الكامل للقرار 1701

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "تشرفت باستقبال وفد من مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان ATFL إلى مأدبة عشاء حضرها إلى جانب رئيس المجموعة إدوارد غابرييل، السفيرة الأميركية ليزا جونسون، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز ريجو، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة جينين هينيس، وعدد من السفراء والنواب والوزراء والشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية والأصدقاء. وقد كان اللقاء مناسبة لشكر الولايات المتحدة الأميركية ومجموعة العمل الأميركية على مساندتها المستمرة للبنان في كل الظروف، بالإضافة إلى دورها إلى جانب كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر، في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. أكدت أنه يتوجب على لبنان الالتزام بالتطبيق الكامل للقرار 1701، والقرارات الدولية الاخرى ذات الصلة وخصوصًا الـ1680 و1559، وتطبيق اتفاق الطائف، وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية فقط، وتسليم مهمة حماية كل الحدود اللبنانية وضبطها للجيش. كما شددت على ضرورة إنجاز اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي ينطلق من أسس إعادة هيكلة القطاع المالي، وإجراء إصلاحات مالية، وإصلاح مؤسسات الدولة، وهذا الأمر يحتاج إلى التعاون والتنسيق بين مجلس النواب والحكومة للعمل على إقرار قوانين إصلاحية أبرزها رفع السرية المصرفية لمكافحة الفساد، وإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف."



أخبار لبنان

ATFL:

لبنان

الإلتزام

بالتطبيق

الكامل

للقرار

LBCI التالي
الزين وضعت مع البنك الدولي اللمسات الأخيرة على مشروع إدارة مخاطر حرائق الغابات
شعبة المعلومات توقف منتحل صفة أمنية نفذ عمليات نشل وسلب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-02-12

مخزومي من دار الفتوى: لإعطاء الدعم الكامل للجيش اللبناني لتطبيق القرارات الدولية

LBCI
خبر عاجل
2025-04-07

رئيس الجمهورية لمجموعة العمل الأميركية لدعم لبنان ATFL: لبنان ملتزم بتنفيذ الإصلاحات وبالقرار 1701 بشكل كامل وبقاء إسرائيل في النقاط الخمس التي احتلتها لن يكون مفيداً للبنان بل يزيد الوضع تعقيدًا

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-18

اجتماع استثنائيّ في القصر الجمهوريّ لتأكيد التزام لبنان بالقرار 1701

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-22

النائب جنبلاط: تطبيق وقف النار والقرار 1701 سبيل لعدم دفع لبنان لآتون الحروب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:06

اجتماعان تحضيريان للإنتخابات البلدية والإختيارية

LBCI
أخبار لبنان
07:03

حزب الله: لا مصادر في الحزب والمواقف تصدر حصرًا عبر البيانات الرسمية أو عبر تصريحات مسؤوليه

LBCI
أخبار لبنان
06:45

وزير الصحة تسلم هبة من جمهورية إيرلندا والصندوق المركزيّ للأمم المتحدة لمواجهة الطوارئ

LBCI
أمن وقضاء
06:41

الجيش: توقيف 3 أشخاص في بلدة عيحا مرج التوت – راشيا ضمن إطار مكافحة التهريب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:32

حاجات منطقة الشمال بين الرئيس عون وريفي

LBCI
آخر الأخبار
14:40

النائب طوني فرنجية لـ حوار المرحلة: نقف خلف رئيس الجمهورية والجيش اللبناني ولن نزايد عليهما في موضوع السلاح

LBCI
أخبار لبنان
06:04

لقاء جمع الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين بالبخاري... تداول في شؤون تهم البلدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-04

قبل أيّام على تقاعده... القاضي علي ابراهيم يدعي على شقيق الوزير

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:37

التربية محور جولة قطرية في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

هبة نصر للـLBCI: الملف الرئيسي منذ الـ2010 هو الصين واليوم هو بأهمية أكبر بالنسبة لإدارة ترامب

LBCI
أخبار لبنان
13:50

رائد برو للـLBCI عن موضوع السلاح: لا مصلحة للبلد حاليا بفتح هذا النقاش قبل تطبيق الـ1701

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بعد صمود القلعة في الحرب… إليكم برنامج مهرجانات بعلبك لعام ٢٠٢٥

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

Government Recruitment... هذه تفاصيل عمل المنصة وآلية التعيين الجديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

مهمة إقرار القانونين المطلوبين من صندوق النقد تصعب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

المفاوضات الأميركية الإيرانية تنطلق السبت... وهذا ما قاله حكم أمهز للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بين اللقاء المباشر وغير المباشر مع إيران... لواشنطن خطة B-2

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

بتفاؤل حذر يتطلع الإسرائيليون إلى إمكان التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد على الجبهة الشمالية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:23

أدرعي: هكذا يحاول “حزب الله” اعمار موقع إنتاج في الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
15:10

بعد تحذيرات هاتفية إسرائيلية... إستهداف منزل في بلدة ياطر

LBCI
أخبار لبنان
07:41

بري يدعو الى جلسة مشتركة للجان يوم الأربعاء

LBCI
خبر عاجل
11:11

الجيش الإسرائيلي: سقوط إحدى مسيراتنا داخل الأراضي اللبنانية بسبب خلل تقني ولا خوف من تسرب للمعلومات

LBCI
حال الطقس
01:54

طقس لبنان غير مستقر رطب

LBCI
آخر الأخبار
14:46

الوكالة الوطنية للإعلام: غارة تحذيرية إستهدفت محيط عدد من المنازل في بلدة ياطر بعد تلقي أصحابها تحذيرات هاتفية من الجيش الإسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
14:32

ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في حزيران

LBCI
صحف اليوم
00:22

مصادر "الأخبار": قرار أميركيّ بوضع اليد على المرفأ

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More