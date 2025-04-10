فضل الله: الحكومة مسؤولة عن القيام بأي جهد رسميّ لوقف الاعتداءات الاسرائيلية

اعتبر النائب حسن فضل الله أنّ "الحكومة هي المسؤولة عن القيام بأي جهد رسمي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية".



وقال إنّ عليها الالتزام بما جاء في بيانها الوزاريّ.



ورأى وجوب وجود بند أساسيّ على جدول أعمال الحكومة وهو وقف استباحة لبنان وهذه هي الأولوية الوطنية.



وأشار الى ان "النقاش الجدي يجب أن يركز على الحقائق المرتبطة بالاعتداءات الاسرائيلية وكيفية مواجهتها ضمن استراتيجية وطنية وحوار بين الحرصاء على هذه الوطنية".



كما أشار إلى أنّ "الجيش الإسرائيليّ ارتكب جرائم حرب ضد مدنيين عزّل على مرأى لجنة مراقبة وقف النار والأمم المتحدة والدولة اللبنانية".



ونفى"الادعاءات حول تهريب السلاح عبر مرفأ بيروت وندعو القضاء المختص إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي هذه الاكاذيب".



ورأى أنّ "هناك من يعمل على ضرب الأسس التي يقوم عليها لبنان كبلد للتنوع والشراكة ولا يتوانى في استهداف وحدة مؤسسات الدولة".