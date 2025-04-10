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مطارنة الروم الكاثوليك: لا تقدم فعليًا في ظل فقدان ثقة المواطن بالمسؤولين عنه
أخبار لبنان
2025-04-10 | 06:16
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مطارنة الروم الكاثوليك: لا تقدم فعليًا في ظل فقدان ثقة المواطن بالمسؤولين عنه
ترأّس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي الاجتماع الشهريّ لمطارنة الروم الملكيين الكاثوليك بمشاركة الرؤساء العامّين والرئيسات العامّات في المقرّ البطريركيّ في الربوة وتداولوا في الشؤون الكنسيّة والأوضاع العامّة في البلاد والمنطقة.
وأكّد أمين سرّ المجلس المطران جاورجيوس إدوار ضاهر أنّ المجتمعين ثمّنوا الجهود التي يبذلها الرئيس جوزاف عون ورئيسا مجلس النواب والحكومة لإعادة الانتظام السياسيّ للبلاد مع ما يعني ذلك من استكمال عقد التعيينات الإدارية التي لا بد لها أن تأخد بالاعتبار التوازنات السياسية والطائفية والمذهبية المعمول بها.
ولفت توقف المجتمعون إلى التعيينات العسكرية والأمنية والإدارية.
وهنأوا جميع من تم تعيينهم لاسيما حاكم مصرف لبنان وسائر المعنيين.
وشددوا على ضرورة احترام حقوق أبناء الطائفة لجهة المواقع والوظائف المتعارف عليها.
ودعا المجتمعون إلى تكثيف الجهود لإعادة الانتظام الاقتصادي من خلال تصويب السياسات النقدية وعدم تحميل المواطن أعباء ونتائج ما ارتكبه بعض المسؤولين من أخطاء أدّت إلى تجميد الودائع وأوقفت عجلة الاقتصاد.
وأشاروا إلى أنه ليس هناك من تقدم فعلي في ظل فقدان ثقة المواطن بالمسؤولين عنه وأكدوا أن هذه الثقة لن تعود قبل رد الودائع لأصحابها من دون تحميل المواطن أي جزء من الخسائر.
وجدّد المجتمعون تأكيدهم على ضرورة العمل لتحقيق الانسحاب الكامل من القرى الجنوبيّة وتطبيق القرارات الدولية بفي ذا الشأن وتعزيز سيادة القانون والدستور.
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