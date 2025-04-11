الخطيب: لتكن الذكرى الخمسون للحرب الاهلية اللبنانية آخر حروبنا

اعتبر نائب رئيس المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أنّ "الصراع الذي يخوضه الغرب اليوم تَعدَّى الصراع الأيديولوجيّ".



ورأى أنّ الأمة "افتقدت المشروع الايديولوجيّ، الذي أصبح ايديولجيات اذا صحَّ التعبير، ومشاريع ايديولوجية تصل الى حد التناقض، واداة للفتنة يستخدمها الغرب لمزيد من التشرذم والاستضعاف، حتى اصبح له من الاقتدار والنفوذ ما مكَّنه من ايجاد مرجعيات داخلية".



وقال:"إنّ المطلوب اليوم من القوى الداخلية في العالم العربيّ والإسلاميّ، ليس تحقيق مشاريعها المختلفة حتى التناقض بإسم الاسلام بعناوينه المختلفة، وانما التراجع خطوة الى الوراء والدفاع عن وجود شعوبها ومصالحها ووحدة مجتمعاتها وشعوبها التي ان استطاع الغرب تفكيكها، فلن تجد محلًا لطرح مشاريعها".



وأضاف: "لتكن الذكرى الخمسون للحرب الاهلية اللبنانية آخر حروبنا، ولنتعظ مما سبّبته من ويلات وخراب ودمار وارامل وايتام، ومجهولي مصير ما زالت عائلاتهم واحباؤهم يعيشون مرارة الالم حتى الآن، وليكن ذلك عبرة للجميع والخطر الوجودي الماثل امام اعيننا، دافعاً لتجاوز الاخطاء التي ما زال البعض للأسف بشعاراته وتحريضه يدفع نحوها، ويهيء لها الارضية لتشتعل عند اول شرارة".