تطورات الساحة اللبنانية بين الأمير يزيد بن فرحان والرئيس عون

من قصر بعبدا، حضرت التطورات على الساحة اللبنانية بين الأمير يزيد بن فرحان مستشار الملف اللبنانيّ لدى وزير الخارجية السعودي لبيروت ورئيس الجمهورية، وفق معلومات الـLBCI.



ومن المفترض أن يلتقي بن فرحان رئيس الحكومة مساء اليوم على ان يلتقي الرئيس نبيه بري غدًا.