وزير العمل من بكركي: بحثنا في ما تقوم به الوزارة ولا أقبل أن تمر المناسبة من دون تقديم التهاني لسيدنا

إستقبل البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركيّ، في بكركي، وزير العمل محمد حيدر.

وأوضح حيدر أنّ الزيارة تهدف إلى تقديم التهاني بالعيد”.

وقال: “في يوم العيد سأكون ممثلًا لبنان في مِصر في مؤتمر العمل العربيّ، ولا أقبل أن تمر هذه المناسبة من دون تقديم التهاني لسيدنا البطريرك في هذا العيد الذي له "معزة خاصة" في قلوبنا ولأعبر له عن تقديرنا ومحبتنا لشخصه ولموقع بكركي".

وأضاف: "هذا العام كانت فترة الصيام والاعياد متقاربة جدًا، وهذا يجعلنا نؤمن أكثر أنّ لبنان سيبقى موحدًا ويكبر من خلال طوائفه وأديانه”.

وأوضح أنّهما تناولا ما تقوم به الوزارة بالنسبة للعمال وأرباب العمل مع الضمان الاجتماعيّ لرفع الحد الأدنى للاجور ودراسة التعديلات وإشتراكات الضمان.

وبحثا في التغطية الصحية من قبل الضمان للمواطنين الذين يمرون في مرحلة صعبة في هذا الامر والعمل الحكومي في شكل عام، لا سيما الاصلاحات في الوزارات والقوانين الجديدة التي تدرسها الحكومة كي تعيد الانتظام لعمل المصارف والانتظام المالي في البلد.

ولفت الوزير حيدر إلى أنّ البحث مع غبطته تناول بشكل عام العمالة اللبنانية والاجنبية وطريقة تنظيمها واطلعته على الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتنظيم هذا الامر وإعطاء الاجازات والعمل على شرعنة وجود العمال الاجانب في لبنان وإيجاد فرص عمل جديدة للعمال اللبنانيين.

كما استقبل البطريرك الراعي قائد الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوة "اليونيفيل" فينسان فلوران، وتم عرض الاوضاع الامنية السائدة في الجنوب".