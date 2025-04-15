إنقاذ 6 مواطنين وإخماد حريق ألواح للطاقة الشمسية في السبتيه

عمل عناصر من الدفاع المدنيّ على إخماد حريق شبّ على التراس التابع للطابق الأول من مبنى سكني مؤلف من ثماني طبقات في منطقة السبتيه، حيث طاولت النيران ألواحًا للطاقة الشمسية وبطاريات ليثيوم.

وقد تمكّن العناصر، باستخدام السلم الآلي، من إنقاذ ستة مواطنين كانوا قد حوصروا داخل منازلهم نتيجة انتشار الدخان الكثيف الناتج عن الحريق.

وقد استُقدِمت إلى موقع الحريق أربع آليات إطفاء وسيارة إسعاف والسلم الآلي، من مراكز سد البوشرية، الجديدة، الدكوانة، التحويطة والمنصورية.

ولا تزال حتى الساعة عمليات الإطفاء والتبريد مستمرة للتأكد من السيطرة التامة على النيران ومنع تجددها.

وفي سياق متصل، تدخّل عناصر من الدفاع المدني لإخماد حريق اندلع في سيارة من نوع "رابيد" إثر استهدافها من قبل مسيّرة إسرائيلية في بلدة عيترون – قضاء بنت جبيل.

وأكّدت المديرية العامة للدفاع المدنيّ جهوزية عناصرها التامة، على مدار الساعة، لتنفيذ المهام الموكلة إليهم بمختلف الظروف، حفاظًا على سلامة المواطنين وسلامة الممتلكات.

ودعت المديرية العامة المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر عند اندلاع أي حريق، والتواصل الفوري مع غرفة العمليات عبر الرقم ١٢٥ لطلب المساعدة عند الضرورة.