سلام خلال إطلاق مشروع إعادة تأهيل طريق المطار: الـMEA تحمل وجه لبنان الجميل للخارج وهي بأهمية سفاراتنا

أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال إطلاق مشروع إعادة تأهيل طريق المطار ان " الـMEA تحمل وجه لبنان الجميل للخارج وهي بأهمية سفاراتنا ونموذج حي عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص".وقال "أول لقاء لأي شخص قادم إلى لبنان هو مع طريق المطار".واضاف " الأمن على طريق المطار يُعمل عليه مع وزيري الداخلية والدفاع وعقدنا اجتماعاً لتعزيز الأمن بكل وجوهه".