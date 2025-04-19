وزير العمل أطلع مدير عام منظمة العمل العربية على المستجدات في لبنان

أطلع وزير العمل محمد حيدر مدير عام منظمة العمل العربية فايز علي المطيري على آخر المستجدات في لبنان، لا سيما التحديات التي يواجهها قطاع العمل والعمال في ظل تداعيات العدوان الإسرائيليّ.

وعرضا تفاصيل الخطة التي تعتمدها وزارة العمل، والتي تشمل المكننة والتحوّل الرقميّ، تنظيم العمالة الأجنبية، تعزيز فرص العمل، والتدريب المهني المعجّل.

وطلب الوزير دعم منظمة العمل العربية في تنفيذ هذه الخطة بما يساهم في إعادة النهوض بسوق العمل اللبنانيّ وتطويره.

وأكّد المطيري استعداد المنظمة لتقديم كل ما يلزم من دعم، وخصوصًا في مجالي المكننة والتدريب المهنيّ.