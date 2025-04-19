ميناسيان: صلواتنا اليومية عربون للسلام الحاضر ولأجل مستقبل مشرق

دعا البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك الى المواظبة على الاشتراك بالذبيحة الإلهيّة.



وقال ميناسيان في رسالة عيد الفصح: "اقبلوا جسد المسيح ودمه الكريمين، فتبقوا ثابتين فيه وأوفياء له وللقيم المسيحية".



ولفت الى ان خليفة بطرس، البابا فرنسيس، يدعونا إلى عيش السنة اليوبيلية والتي أطلق عليها عنوان "الرجاء"، ليولد إيماننا من جديد، بفعل تأثير النعمة الإلهية، وبرجاء القيامة المجيدة للرب، ويتعزز أكثر بالأعمال الفعلية بإعادة القيم الإنسانية والاجتماعية والعدالة ،السياسية منها، علينا ان نحيي هذه المبادئ السامية في حياتنا.



وقال: "لا يمكننا أن نغفل في رسالتنا الأبوية لبناننا الحبيب وأرمينيا العزيزة وشعبنا المنتشر في جميع أنحاء العالم، مؤكدين لهم أن صلواتنا اليومية هي عربون للسلام الحاضر ولأجل مستقبل مشرق".

