البستاني من إجتماعات صندوق النقد في واشنطن: الإتفاق مع الصندوق ممر إلزامي للنهوض الإقتصادي

أكد النائب فريد البستاني المشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن ان "الاتفاق مع الصندوق ممر الزامي للنهوض الاقتصادي واعادة انتظام العمل المصرفي والتحول الى اقتصاد منتج واتباع مبادىء الحوكمة وتطوير نظام ضرائبي عادل يؤمن العدالة الاجتماعية ويحفز على الاستثمار وبالطبع اعادة كل اموال المودعين بطريقة متدرجة."