أدرعي: قضينا على حسين عزات محمد عطوي وهو أحد أبرز الناشطين في منظمة “الجماعة الإسلامية”

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ الجيش هاجم “في منطقة الناعمة في لبنان، وقضى على حسين عزات محمد عطوي، وهو أحد أبرز الناشطين في منظمة “الجماعة الإسلامية” والمرتبطة بـ”حماس” في لبنان”.

وقال أدرعي أنّ عطوي كان “ضالعًا في التخطيط والترويج لمخططات انطلاقًا من الأراضي اللبنانية ضد أراضي إسرائيل، بغية استهداف قوات الجيش على الحدود الشمالية”.

وأضاف: “خلال سنوات نشاطه، نفذ عمليات إطلاق قذائف صاروخية، ووجّه بنى تحتية على الجبهة الشمالية، وسعى لتنفيذ محاولات تسلل إلى داخل إسرائيل. كما عمل على تنفيذ مخططات ضد أهداف إسرائيلية حول العالم”.

واعتبر أدرعي أنّ عطوي كان ينشط بالنيابة عن "الجماعة الإسلامية" وبتعاون وثيق مع منظمة "حماس" في لبنان.