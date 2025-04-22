"كلنا بيروت": نرفض محاولات مصادرة قرار أبناء بيروت من خلال لوائح مغلقة تمعن في تهميش الصوت البيروتي

عقد تجمع كلنا بيروت برئاسة الوزير محمد شقير وحضور الأعضاء اجتماعاً اليوم، وجرى البحث في القضايا السياسية التي تشهدها البلاد ولا سيما استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية.



وناقش التجمع بالعمل انتخابات العاصمة بيروت وشدد على ضرورة اجراء انتخابات حرة ونزيهة تمثل أبناء العاصمة وتطلعاتهم والخروج من حالة الإهمال الذي تعانيه بيروت على جميع الصعد.



وإذ شدد التجمع على اجراء هذا الاستحقاق في موعده، وان يكون دوره فاعلا في هذه الانتخابات ترشيحا واقتراعا مع الممثلين الحقيقيين للبيارتة من جميع الطوائف والتوجهات وليس ضمن اتفاقات سياسية معلبة كانت سببا في معاناة العاصمة.



واكد المجتمعون رفضهم المطلق لمحاولات مصادرة قرار أبناء بيروت من خلال لوائح مغلقة تمعن في تهميش الصوت البيروتي، معتبرا ان المناصفة التي كانت وستبقى هدفا للتجمع الذي يومن بالتنوع داخل المجلس البلدي لا يمكن ان يمر ما لم يسبقه إقرار قانون يحرر المجلس البلدي المصادر لصالح المحافظ والذي يجعل من إرادة الناخب البيروتي مجرد رأي في صندوق الاقتراع لا قيمة له في القرارات المصيرية التي تهم بيروت وأبناءها.