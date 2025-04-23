جابر: موافقة مبدئية للبنان لرفع قيمة القرض المقدم من البنك الدوليّ لإعادة الاعمار

كشف وزير المالية ياسين جابر حصول موافقة مبدئية للبنان، لرفع قيمة القرض المقدم من البنك الدوليّ لإعادة الاعمار من 250 مليون دولار الى 400 مليون دولار".



وقال إثر إجتماع عقده والوفد المرافق ضمن اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين في واشنطن مع نائب رئيس البنك الدوليّ أسامة ويدن :"قيمة القروض، التي سيحصل عليها لبنان والتي ستمنح بطريقة ميسرة مع فترة سداد قد تصل إلى 50 عامًا ستبلغ ملياردولار أميركيّ تقريبًا موزعة إلى 250 مليون دولار المتفق عليها والتي ستوقع اليوم والتي ستخصص لمعالجة موضوع الكهرباء لاسيما شبكات النقل، /256/ مليون دولار للمياه و/200/ مليون للزراعة و200 مليون للشأن الاجتماعيّ".



وكان جابر والوفد اللبناني واصل لليوم الثالث على التوالي لقاءاته.