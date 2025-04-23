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اعتصام لنقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: لرفع الصوت ضد أي تعليق للعمل بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية

أخبار لبنان
2025-04-23 | 11:42
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اعتصام لنقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: لرفع الصوت ضد أي تعليق للعمل بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية
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اعتصام لنقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: لرفع الصوت ضد أي تعليق للعمل بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية

نفذت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اعتصامًا في ساحة رياض الصلح.

ودعت "النواب إلى تحكيم الضمير والتزام الدستور وعدم التصويت في الجلسة التشريعية غدًا الخميس، على أي اقتراح قانون مخالف للدستور كالاقتراح المدرج على جدول الأعمال بتعليق العمل بقانون الإيجارات".

وقال نقيب المالكين: "إنّ هذا الاعتصام، الذي دعت إليه نقابة وتجمع المالكين هدفه رفع الصوت ضد أي تعليق للعمل بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، فلا يجوز أن يقر مجلس النواب قانونا وينشر في الجريدة الرسمية، ثم يصار إلى تعليق العمل به قبل تطبيقه، فهذه سابقة خطيرة".

ولفت إلى وجود "تحالف من لجان التجار ونافذين مع بعض النواب لتمرير تعليق العمل بقانون الإيجارات غير السكنيّ".

وأوضح أنّ "هذا الأمر يعني تجويع عائلات المالكين القدامى في الأماكن غير السكنية، حيث يجني المستاجرون أرباحًا هائلة بالدولار النقديّ ويحقّقون منفعة خاصة على حساب المالكين القدامى".

وشدّد على أنّه "لا يجوز أن يجني المستأجر أرباحًا بالدولار، ثم يدفع دولارًا ودولارين وخمسة دولارات في الشهر، بدل إيجار لقسم غير سكني، فهؤلاء المستأجرون القدامى هم شركات كبرى للاستيراد والتصدير ومصارف كبرى".

وأشار إلى "كبار المستأجرين من التجار الذين يتآمرون اليوم ضد حقوق المالكين القدامى ويستضعفونهم من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة".

واعتبر أنّ "هذا الأمر مستمر منذ أربعين عاما، وآن الأوان أن ينتهي"، وقال: "هناك مراجعة للأسف أمام المجلس الدستوري، ويجب أن ننتظر نتيجتها".

واعتبر أنّ "الوضع الذي كان قائما في السابق وعبر تطبيق القوانين الاستثنائية للإيجارات، هو وضع غير دستوريّ وغير إنسانيّ".

وقال: "لا يليق بدولة، أي دولة في العالم، أن تضرب مبادئ المساواة بين المواطنين، بين المالكين والمستأجرين، وأن تضرب مبدأ العدالة الاجتماعية. كما تعلمون، هناك شروط لأي عقد، ومن شروطه الأساسية أن ينص على مهلة زمنية لانتهاء العقد".

وأضاف: "منذ أكثر من أربعين سنة، وهذا الوضع الاستثنائي القائم مخالف للدستور، وجاء القانون الجديد للأماكن غير السكنية الذي نشر أخيرا في الجريدة الرسمية ليصحح هذا الوضع غير السليم. ولهذا السبب، نحن نتمسك به ونرفض أي تعديل عليه. كما

وندّدوا تعليق العمل به باقتراح من بعض النواب، فيما نطلب من الكتل النيابية الكبرى أن تتمسك بتصويتها على هذا القانون وبالتزامها بهذا القانون الذي يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين ولا يعطي أي فئة قوة الغلبة ضد الفئة الأخرى بعكس الوضع القائم الذي كانت فيه السيطرة والظلم للمستأجرين ضد المالكين".

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