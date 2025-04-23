وائل هاشم: زيارة الوفد اللبناني لواشنطن تحمل أهمية إستثنائية

رأى القائم بالأعمال بالوكالة في السفارة اللبنانية في واشنطن وائل هاشم أن زيارة الوفد اللبناني الرسمي إلى العاصمة الأميركية للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تحمل أهمية استثنائية، إذ تمثل الأولى من نوعها منذ بداية ولاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي وضع رؤية اقتصادية واضحة للبنان، تقوم على الشفافية والإصلاح واستعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها."



وأشار إلى أن"هذه الزيارة تشكل فرصة مهمة لعرض الوجه الجديد للبنان، إذ تتيح لأعضاء الحكومة الجديدة، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، من خلال الوفد الذي يترأسه وزير المالية ياسين جابر وبمشاركة الوزراء وحاكم مصرف لبنان، فرصة التواصل المباشر مع المؤسسات المالية الدولية.



وقال: "يحمل الوفد معه أجندة إصلاحية واقعية وطموحة تعكس الالتزام الثابت والجدي للبنان بمسار الإصلاح. وتتيح هذه الاجتماعات للوفد اللبناني منصة للتواصل مع نظرائه من الحكومات والبنوك المركزية والقطاع الخاص والمؤسسات والمنظمات المالية الدولية، لعرض صورة مشرقة وواعدة عن لبنان جديد، يسير بثبات نحو التعافي الاقتصادي واستعادة دوره القيادي في المنطقة والعالم. وتكمل هذه الجهود الوطنية جهود رؤساء لجنتي الاقتصاد والمالية النيابيتين الحاضرين معنا الليلة في السفارة، والذين نعتز بتمثيلهم."



ولفت إلى أنه "بتوجيه من وزير الخارجية والمغتربين جوزاف رجي، نواصل العمل بلا كلل مع شركائنا الأميركيين، سواء في الإدارة أو في الكونغرس، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والولايات المتحدة."





