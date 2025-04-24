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اعلن عن تقديمات جديدة لمرضى السرطان خلال افتتاحه "مؤتمر مستشفى جبل لبنان"
أخبار لبنان
2025-04-24 | 12:17
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اعلن عن تقديمات جديدة لمرضى السرطان خلال افتتاحه "مؤتمر مستشفى جبل لبنان"
أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين أن وزارة الصحة ملتزمة بمتابعة جهودها من أجل الحفاظ على صحة المواطنين ولا سيما الذين يعانون من الأمراض المستعصية كالسرطان.
وشدد ناصر الدين في خلال افتتاحه المؤتمر السنوي التاسع الذي ينظمه "مستشفى جبل لبنان" الجامعي حول الأمراض السرطانية والتطورات الأخيرة في تشخيصها وعلاجها وأحدث الجراحات والعلاجات الكيميائية وبالأشعة أن "علاج الأمراض السرطانية يبقى أولوية في الوزارة نظرًا لما يشكله من تهديد كبير لعدد متزايد من المرضى.
واعتبر أن تعزيز الحوكمة وأنظمة البيانات يشكل ركنًا مهمًا في الخطة الوطنية من خلال تطوير وتحديث السجل الوطني للسرطان وأن إرساء نظام موثوق لمراقبة السرطان أمر ضروري لتحديد سياسات الصحة وتقييم النتائج واستخدام الموارد المتاحة بشكل فعال.
وأوضح أن "لبنان حقق خطوة مهمة في الفترة الأخيرة تمثلت بانضمامه إلى المبادرة العالمية لسرطان الأطفال (GICC).
وجدد التأكيد أن "الهدف الذي يسعى إليه لبنان يتمثل في بناء نظام رعاية لمرضى السرطان يتيح لهم الحصول على الخدمات بعدالة ومن دون عوائق، واعداً بأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التقديمات.
وأعلن ناصر الدين عن مبادرتين مهمتين في مجال مكافحة السرطان سيتم إطلاقهما في المرحلة القريبة المقبلة وهما:
- إستئناف إطلاق الحملة الوطنية للتوعية ضد سرطان الثدي وضرورة التصوير الشعاعي بعدما تم تجميد الحملة في السنوات الأخيرة تحت وطأة الأزمات المتلاحقة.
- إدخال اللقاح ضد سرطان عنق الرحم (HPV) في البرنامج الوطني للتلقيح من خلال توفيره مجانًا للفئات المستهدفة مما سيشكل خطوة هامة على صعيد الحد من هذا السرطان".
غاريوس
وكان رئيس مجلس إدارة "مستشفى جبل لبنان" الجامعي الدكتور نزيه غاريوس شدد على "التزام المستشفى بتقديم الرعاية المتقدمة لأفراد المجتمع اللبناني".
وأعلن أن "المؤتمرات الطبية التي ينظمها المستشفى تهدف إلى تطوير الخبرات وتقديم منصات تفاعلية لطلاب الطب".
عازار
بدوره شدد نائب رئيس جامعة البلمند وعميد كلية الطب فيها الدكتور سامي عازار على "أهمية المؤتمرات الطبية ولا سيما المؤتمر الحالي لتأمين تبادل للمعارف وأحدث الإكتشافات في مجال علاج السرطان، خصوصًا أن المشاركين من كبار الإختصاصيين في هذا المجال".
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