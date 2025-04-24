اعلن عن تقديمات جديدة لمرضى السرطان خلال افتتاحه "مؤتمر مستشفى جبل لبنان"

أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين أن وزارة الصحة ملتزمة بمتابعة جهودها من أجل الحفاظ على صحة المواطنين ولا سيما الذين يعانون من الأمراض المستعصية كالسرطان.

وشدد ناصر الدين في خلال افتتاحه المؤتمر السنوي التاسع الذي ينظمه "مستشفى جبل لبنان" الجامعي حول الأمراض السرطانية والتطورات الأخيرة في تشخيصها وعلاجها وأحدث الجراحات والعلاجات الكيميائية وبالأشعة أن "علاج الأمراض السرطانية يبقى أولوية في الوزارة نظرًا لما يشكله من تهديد كبير لعدد متزايد من المرضى.

واعتبر أن تعزيز الحوكمة وأنظمة البيانات يشكل ركنًا مهمًا في الخطة الوطنية من خلال تطوير وتحديث السجل الوطني للسرطان وأن إرساء نظام موثوق لمراقبة السرطان أمر ضروري لتحديد سياسات الصحة وتقييم النتائج واستخدام الموارد المتاحة بشكل فعال.

وأوضح أن "لبنان حقق خطوة مهمة في الفترة الأخيرة تمثلت بانضمامه إلى المبادرة العالمية لسرطان الأطفال (GICC).