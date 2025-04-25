الرئيس عون من روما: إنّ لبنان رغم كل جراحه سيظل نموذجًا للوحدة في التنوع ومنارة للقيم الإنسانية التي حملها قداسة البابا

أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون أنّ وجوده في روما ليس فقط لتقديم التعازي بوفاة البابا فرنسيس، بل ليجدد تأكيد الدور الروحيّ والرساليّ، الذي يحمله لبنان في هذا العالم.



وقال: "نحن هنا لنقول إن لبنان، رغم كل جراحه، سيظل نموذجًا للوحدة في التنوع، ومنارة للقيم الإنسانية التي حملها قداسة البابا ودافع عنها، متشبثًا بالقيم التي لا تزول، من أجل عالم أكثر عدالة ورحمة".