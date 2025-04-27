وزير الزراعة للـLBCI: دعوة لتنظيم القطاع الزراعي... وطمأنة حول جودة التربة وتوفر زيت الزيتون

شدد وزير الزراعة نزار هاني على أهمية تسجيل المزارعين في جبل لبنان ضمن السجل الزراعي، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوة "تُسهّل العمل الزراعي في لبنان، وتُشكّل قاعدة بيانات تنظّم العمل المستقبلي وتوضح الأمور للجهات الداعمة".



وطمأن هاني في حديث للـLBCI إلى توفّر زيت الزيتون بكميات كبيرة، لافتاً إلى أن كلفته مقبولة، داعيًا المواطنين إلى دعمه من خلال استهلاكه لما له من أثر إيجابي على القطاع الزراعي ككل.



أما بشأن الوضع الزراعي في الجنوب، فأوضح الوزير أن "أخذ العيّنات من التربة لا يزال مستمرًا"، مشيرًا إلى أن التحاليل أظهرت عدم وجود كميات كبيرة من الفوسفور، معبّرًا عن تخوّفه فقط من احتمال وجود معادن ثقيلة.



وفي ما يتعلّق بالخسائر، كشف هاني أنّ "الأضرار الزراعية تُقدَّر بنحو 120 مليون دولار"، مؤكدًا أن الحديث عن حجم الخسائر الشاملة لم يُستكمل بعد.