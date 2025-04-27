رابطة الاساتذة المتعاقدين: استمرار الإضراب في المدارس الرسمية

أعلنت "رابطة الاساتذة المتعاقدين" في التعليم الرسميّ في لبنان، في بيان، "استمرار الإضراب في المدارس الرسمية إلى حين تصاعد الدخان الابيض في شأن الحلول المنتظرة لدفع المساعدة الاجتماعية.

وفي هذا الاطار تثني الرابطة على الجهود التي تبذل من قبل دولة رئيس الحكومة نواف سلام ووزيرة التربية ريما كرامي لايجاد الحل المنصف والعادل للأساتذة المتعاقدين بكافة مسمياتهم.

وطلبت الرابطة من الأساتذة المتعاقدين إبلاغ المدراء التزامهم التام باستمرارية الاضراب في المدارس الرسمية يوم غد الإثنين.

وقال: "لن نضيع جهود الأساتذة الجبارة، لن نضيع عناء حضورهم من أقصى الجنوب والشمال وجبل لبنان والبقاع وبيروت الى مظاهرة الحرية يوم الخميس، لن نضيع قهرهم وتعبهم بالتشرد في الشوارع من 5 صباحا الى 9 ليلا في ثلاثة اعتصامات، نظرا لقدوم نصفهم من مناطق حدودية".