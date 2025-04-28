فياض من ميفدون: لبنان مستهدف... والمطلوب ضرب المقاومة والدولة معًا

أكد النائب علي فياض خلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله في بلدة ميفدون، أن ما يجري يهدف إلى منع لبنان من امتلاك القدرة على الدفاع عن نفسه ومصادرة قراره السيادي.



واتّهم فريقًا سياسيًا داخليًا بلعب دور "حصان طروادة"، عبر التحريض على المقاومة وتبرير الاعتداءات الإسرائيلية، بهدف دفع الجيش إلى التصادم مع المقاومة وتأزيم الداخل.



وشدد فياض على ضرورة الحفاظ على التفاهم بين الدولة والمقاومة، لأن "كلاهما في مركب واحد"، داعيًا إلى إطلاق إعادة الإعمار سريعًا، ومواجهة الضغوط الخارجية بدون تردد.