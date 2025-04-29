هاني يفعّل الشراكات لدعم الزراعة: زيارات محلية ودولية ومبادرات لتعزيز الإنتاج والأمن الغذائي

في إطار تعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية، استقبل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري ووفدًا مرافقًا، بحضور المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود. تناول اللقاء الواقع الزراعي، وخطة الوزارة لدعم المزارعين وتحسين جودة الإنتاج وتعزيز الصادرات، لا سيما إلى المملكة العربية السعودية. كما نوقشت قضايا تسويق البطاطا في عكار، تأثير التغير المناخي على الروزنامة الزراعية، وتنظيم زراعة القنب الهندي، إضافة إلى تعزيز السياحة الريفية والدينية. وتم تحديد موعد زيارة هاني إلى صيدا في 6 أيار للاطلاع على زراعة الأفوكادو.وفي سياق موازٍ، التقى الوزير وفدًا من مؤسسة "الصفدي" بحث معه سبل التعاون في تحديث المناهج الزراعية، دعم البحث العلمي، وتطوير برامج التدريب المهني. كما عُرضت مبادرات المؤسسة، أبرزها مشروع AIDA لإنتاج غذاء الأطفال، وبرامج لدعم 700 مزارع في الشمال. وتم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات التدريب، وتشجيع التسجيل في السجل الزراعي، وتنظيم العمالة، ومكافحة التهريب.وعلى الصعيد الدولي، استقبل الوزير وفدًا أوكرانيًا بحث معه إمكانية تحويل لبنان إلى مركز إقليمي لتوزيع المنتجات الزراعية الأوكرانية، لا سيما الحبوب، وتعزيز التعاون العلمي الزراعي بين البلدين.وأكدت الوزارة التزامها بتوسيع الشراكات المحلية والدولية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة، داعيةً للمشاركة في مؤتمر "الزراعة نبض الأرض" في 21 أيار، واجتماع موسع للجهات الداعمة في 8 أيار.