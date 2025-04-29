الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
18
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
18
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ميقاتي: لأوسع تحرك ديبلوماسي لبناني خارجي لوقف عدوان إسرائيل المستمر على لبنان
أخبار لبنان
2025-04-29 | 07:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
ميقاتي: لأوسع تحرك ديبلوماسي لبناني خارجي لوقف عدوان إسرائيل المستمر على لبنان
دعا الرئيس نجيب ميقاتي الى اوسع تحرك ديبلوماسي لبناني خارجي لدى دول القرار واصدقاء لبنان للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمر على لبنان وخرق تفاهم وقف اطلاق النار، والانسحاب من المواقع التي لا تزال تحتلها ومعالجة النقاط الخلافية على الخط الازرق".
وقال امام زواره في طرابلس اليوم: "ان معالجة هذه النقاط تمهد للعودة الى اتفاق الهدنة الموقع عام 1949، وتأمين استقرار طويل الامد على الحدود، واطلاق ورشة اعادة الاعمار وعودة النازحين الى بلداتهم وقراهم".
وأشار إلى أن "موضوع حصر السلاح بيد الدولة بات بعهدة الرئيس جوزاف عون بثقة جميع اللبنانيين، وهو يتولى ايجاد الاطار المناسب لحله، ولا جدال بشأن هذا البند ويجب تطبيقه بالكامل من خلال الغاء كل العوامل التي تمنع تنفيذه، واهمها الزام اسرائيل بالانسحاب من لبنان ووقف اعتداءاتها وتدميرها الممنهج للبلدات اللبنانية. فاللبنانيون حريصون على تقوية سلطة الدولة وحصرية امتلاكها السلاح والدفاع عن سيادتها الكاملة على ارضها".
وردًا على سؤال، قال:" لقد عملنا خلال حكومتنا على وقف العدوان وتم التوصل الى تفاهم لوقف اطلاق النار، ولكن هذا الجهد الاساسي يتطلب من الحكومة الحالية متابعة الاتصالات الديبلوماسية لاستكمال التوصل الى حل دائم للوضع يوفر الارضية المناسبة لاعادة الاعمار واطلاق المشاريع المطلوبة بدعم من اصدقاء لبنان والجهات الدولية المعنية".
وعن تقييمه للعمل الحكومي، أوضح أن "الملفات المطروحة وفي مقدمها ملء الشغور في الادارات والمؤسسات العامة وتفعيل العمل الديبلوماسي في السفارات اللبنانية تتطلب معالجة سريعة. وعلى الحكومة التي أقرت آلية التعيينات الإدارية، لملء الشواغر في القطاع العام، بعيدًا من المحاصصة السياسية، كما اعلنت، الاسراع في بت هذا الملف الاساسي وعدم السماح بتمييعه بسبب الخلافات على الحصص والمراكز".
وعن ملف الانتخابات البلدية والاختيارية، قال: "لقد أوجدت هذه الانتخابات دينامية لافتة في المدن والقرى وتنافسا حادًا ينبغي ان يعطي الاولوية للمشاريع التنموية لا للعصبيات العائلية والحزبية. وهذا الامر يقع بالدرجة الاولى على عاتق المرشحين وايضًا الاحزاب والتيارات السياسية التي يجب ان تنأى بنفسها عن التدخل في هذا الملف وترك المنافسة الديموقراطية تأخد مداها".
وفي ما يتعلق بمدينة طرابلس، جدد ميقاتي موقفه الداعي الى عدم التدخل السياسي في تشكيل اللوائح وترك المتنافسين يختارون فريق عملهم ويتنافسون لخير المدينة، معتبرًا أنه "بعد الانتخابات، ينبغي ان نكون جميعًا داعمين للعمل الذي تقوم به البلدية ويحقق الافضل لمدينتنا واهلنا".
أخبار لبنان
لأوسع
ديبلوماسي
لبناني
خارجي
عدوان
إسرائيل
المستمر
لبنان
التالي
حمدان بعد لقائه عون: لضرورة الحفاظ على الزخم القائم من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات
وزير الداخلية من دار الفتوى: مسعى التوافق مستمر لإنتخابات بيروت والمفتي دريان حريص على إجراء الإستحقاقات الدستورية في وقتها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-03-22
رجي طلب من وزراء خارجية عرب وأجانب الضغط على إسرائيل لوقف العدوان
أخبار لبنان
2025-03-22
رجي طلب من وزراء خارجية عرب وأجانب الضغط على إسرائيل لوقف العدوان
0
أخبار لبنان
01:28
مرجعٌ كبير لـ"الجمهورية": نحن أمام عدوان مُستمرّ يحظى بـ"تغطية خارجية"
أخبار لبنان
01:28
مرجعٌ كبير لـ"الجمهورية": نحن أمام عدوان مُستمرّ يحظى بـ"تغطية خارجية"
0
أخبار لبنان
08:06
سلام: نحشد كل القوى الديبلوماسية لوقف الإعتداءات الاسرائيلية ويهمنا بقاء الموقفين الأميركي والفرنسي إلى جانب لبنان
أخبار لبنان
08:06
سلام: نحشد كل القوى الديبلوماسية لوقف الإعتداءات الاسرائيلية ويهمنا بقاء الموقفين الأميركي والفرنسي إلى جانب لبنان
0
صحف اليوم
2025-03-21
مصدر ديبلوماسيّ غربيّ لـ"الأنباء الكويتيّة": رسائل ديبلوماسية عاجلة إلى لبنان
صحف اليوم
2025-03-21
مصدر ديبلوماسيّ غربيّ لـ"الأنباء الكويتيّة": رسائل ديبلوماسية عاجلة إلى لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:02
الصادق: لأسباب طارئة تم تأجيل لقائي مع تيمور جنبلاط إلى الخميس
أخبار لبنان
14:02
الصادق: لأسباب طارئة تم تأجيل لقائي مع تيمور جنبلاط إلى الخميس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
24 ساعة على انطلاق المهرجان الرياضي الأكبر OMT Beirut Sports Festival
تقارير نشرة الاخبار
13:50
24 ساعة على انطلاق المهرجان الرياضي الأكبر OMT Beirut Sports Festival
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
جامعة القديس يوسف تفتتح حرمها التاسع في لبنان بشراكة تحيي إرث شارل قرم
تقارير نشرة الاخبار
13:48
جامعة القديس يوسف تفتتح حرمها التاسع في لبنان بشراكة تحيي إرث شارل قرم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
للمهتمين بالصناعات الإلكترونية... هذه فرصتكم في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:47
للمهتمين بالصناعات الإلكترونية... هذه فرصتكم في لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-02-20
"القوات" قدّمت إخبارا ضدّ "جنود الرب": تتستّر بغطاء ديني لتحقيق أهداف خارجة عن القانون
أخبار لبنان
2025-02-20
"القوات" قدّمت إخبارا ضدّ "جنود الرب": تتستّر بغطاء ديني لتحقيق أهداف خارجة عن القانون
0
آخر الأخبار
2025-02-16
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرًا في منطقة اللبونة في القطاع الغربي
آخر الأخبار
2025-02-16
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرًا في منطقة اللبونة في القطاع الغربي
0
أمن وقضاء
2025-04-25
هدّدها وابتزّها بمبلغ مالي لقاء عدم نشر صورها... فأوقفته مفرزة زحلة القضائية
أمن وقضاء
2025-04-25
هدّدها وابتزّها بمبلغ مالي لقاء عدم نشر صورها... فأوقفته مفرزة زحلة القضائية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إشتباكات جرمانا تعيد ملف الأقليات في سوريا إلى الواجهة... والدروز على ضفتين
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إشتباكات جرمانا تعيد ملف الأقليات في سوريا إلى الواجهة... والدروز على ضفتين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
بين الرياضة واكتشاف تراث لبنان... رحلة مشي دامت 13 يوما
تقارير نشرة الاخبار
14:00
بين الرياضة واكتشاف تراث لبنان... رحلة مشي دامت 13 يوما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
24 ساعة على انطلاق المهرجان الرياضي الأكبر OMT Beirut Sports Festival
تقارير نشرة الاخبار
13:50
24 ساعة على انطلاق المهرجان الرياضي الأكبر OMT Beirut Sports Festival
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
جامعة القديس يوسف تفتتح حرمها التاسع في لبنان بشراكة تحيي إرث شارل قرم
تقارير نشرة الاخبار
13:48
جامعة القديس يوسف تفتتح حرمها التاسع في لبنان بشراكة تحيي إرث شارل قرم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
للمهتمين بالصناعات الإلكترونية... هذه فرصتكم في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:47
للمهتمين بالصناعات الإلكترونية... هذه فرصتكم في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بعد ١٠٠ يوم على عودته الى البيت الأبيض… حقيقة وعود ترامب!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بعد ١٠٠ يوم على عودته الى البيت الأبيض… حقيقة وعود ترامب!
0
أخبار دولية
13:25
أسعد الشيباني: لا استقرار في سوريا مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية
أخبار دولية
13:25
أسعد الشيباني: لا استقرار في سوريا مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إشتباكات جرمانا تعيد ملف الأقليات في سوريا إلى الواجهة... والدروز على ضفتين
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إشتباكات جرمانا تعيد ملف الأقليات في سوريا إلى الواجهة... والدروز على ضفتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
تل أبيب تكشف عن معادلة جديدة لوقف النار في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:18
تل أبيب تكشف عن معادلة جديدة لوقف النار في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
محاولات مستمرة للقوى السياسية توصلًا إلى المناصفة في بلدية بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:16
محاولات مستمرة للقوى السياسية توصلًا إلى المناصفة في بلدية بيروت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:09
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:09
انخفاض في أسعار المحروقات...
2
حال الطقس
02:13
طقس لبنان: تقلّبات مع انخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:13
طقس لبنان: تقلّبات مع انخفاض بدرجات الحرارة
3
أخبار لبنان
05:15
المالية حولّت جميع رواتب العاملين في القطاع العام
أخبار لبنان
05:15
المالية حولّت جميع رواتب العاملين في القطاع العام
4
خبر عاجل
16:21
جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيليّ: التقديرات في إسرائيل أن المفاوضات بين واشنطن وطهران يرجح أن تنتهي باتفاق
خبر عاجل
16:21
جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيليّ: التقديرات في إسرائيل أن المفاوضات بين واشنطن وطهران يرجح أن تنتهي باتفاق
5
أمن وقضاء
09:59
سرق سائقي سيارات الأجرة منتحلا صفة عسكري متقاعد... فوقع في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
09:59
سرق سائقي سيارات الأجرة منتحلا صفة عسكري متقاعد... فوقع في قبضة شعبة المعلومات
6
خبر عاجل
12:04
تدابير سير بمناسبة إقامة سباق بيروت ماراثون
خبر عاجل
12:04
تدابير سير بمناسبة إقامة سباق بيروت ماراثون
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 29-04-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 29-04-2025
8
أخبار دولية
16:28
مصدران أمنيان مصريان لرويترز: مفاوضات القاهرة في شأن غزة تشهد تقدمًا كبيرًا و إجماع على وقف إطلاق نار طويل الأمد
أخبار دولية
16:28
مصدران أمنيان مصريان لرويترز: مفاوضات القاهرة في شأن غزة تشهد تقدمًا كبيرًا و إجماع على وقف إطلاق نار طويل الأمد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More