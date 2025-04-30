نواف سلام: الانسحاب الإسرائيلي هو المدخل الفعلي لتعزيز سلطة الدولة وتقويتها

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي، رئيس لجنة الاشراف على تنفيذ آلية اتفاق ترتيبات وقف الأعمال العدائية في الجنوب الميجور جنرال جاسبر جيفيرز والرئيس الجديد للجنة الميجور جنرال مايكل ليني الذي تسلم مهامه اليوم، في حضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون.



وأكد الرئيس سلام في خلال اللقاء "أن لبنان يلتزم بالاتفاق، والجيش اللبناني يواصل مهامه في توسيع الانتشار لبسط سيطرته بشكل كامل على الأراضي اللبنانية". وشدد على ضرورة التزام إسرائيل بوقف خروقها للاتفاق ووقف الاعتداءات التي تطال مختلف المناطق، مؤكداً ضرورة انسحابها الكامل من كل الأراضي والتلال التي تحتلها. كما طالب بضرورة إطلاق الأسرى اللبنانيين.



وقال الرئيس سلام: "إن الانسحاب الإسرائيلي هو المدخل الفعلي لتعزيز سلطة الدولة وتقويتها، إلى جانب الإجراءات التي يقوم بها لبنان لتعزيز قدرات الجيش عديدا وعتادا".



وشكر الرئيس سلام للجنرال جيفيرز على الجهود التي بذلها على رأس اللجنة التي طالب بتفعيل عملها أكثر، متمنيا التوفيق للجنرال ليني في مهامه الجديدة.