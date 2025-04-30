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ريفي: لخطة إستثنائية لحل أزمة السجون وملف المحكمة العسكرية سيطرح قريبا

أخبار لبنان
2025-04-30 | 07:24
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ريفي: لخطة إستثنائية لحل أزمة السجون وملف المحكمة العسكرية سيطرح قريبا
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ريفي: لخطة إستثنائية لحل أزمة السجون وملف المحكمة العسكرية سيطرح قريبا

شدّد النائب أشرف ريفي على أن واقع السجون لم يعد يحتمل وأن الوضع مأسوي، وأنه يمكن أن نكون امام انفجار وشيك.

وقال ريفي بعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام: "عدد السجناء بلغ أكثر من 8000، ونشكك في نزاهة المحاكمات العسكرية. والمحكومون هم غالبا من أولادنا، وليس هناك عدالة في هذا السياق، كاشفا أنه يسعى إلى مشروع متكامل للانتقال نحو المحاكم المتخصصة.
وأضاف: "الرئيس سلام وعدنا بأن مطار القليعات سيعاد تشغيله، ونشكره على زيارته الى الشمال والجهود المبذولة لذلك. كما أبلغنا بأن التواصل بدأ مع الجانب العراقي لإعادة تشغيل مصفاة البترول. كذلك، شرحت له أوضاع عائلات شهداء زوارق الموت، وأكد لي أن لقاء قريبا سيعقد معهم، وأنه سيقف إلى جانبهم ويمد لهم يد العون".
 
 

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