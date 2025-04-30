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الصدي الى قطر الأحد المقبل لمناقشة سبل التعاون في قطاع الكهرباء

إلتقى وزير الطاقة والمياه جو الصدي السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وتناول البحث الاعداد لجدول أعمال الزيارة التي سيقوم بها الصدي الى الدوحة الأحد المقبل لمناقشة سبل التعاون في قطاع الكهرباء.