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سيرج داغر للـLBCI: نخوض الانتخابات البلدية في كل لبنان... ولم نذهب الى تحالفات "كيف ما كان"

أخبار لبنان
2025-04-30 | 08:46
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سيرج داغر للـLBCI: نخوض الانتخابات البلدية في كل لبنان... ولم نذهب الى تحالفات &quot;كيف ما كان&quot;
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سيرج داغر للـLBCI: نخوض الانتخابات البلدية في كل لبنان... ولم نذهب الى تحالفات "كيف ما كان"

أكد الأمين العام لحزب الكتائب سيرج داغر أن حزب الكتائب يخوض الانتخابات البلدية في كل لبنان.

وأشار في حديث للـLBCI، الى أن اللامركزية هي ركن أساسي من شعار حزب الكتائب، لافتا الى أن اللامركزية تبدأ البلديات فأول نقطة لقاء بين المواطن والدولة هي البلدية.
 
 
وعن التحالفات، قال داغر: "لم نذهب الى تحالفات "كيف ما كان" ولم ندعم لوائح "كيف ما كان". وأضاف: "أكثرية الأشخاص الذين ندعمهم ليسوا حزبيين".
 
وأعلن أن حزب الكتائب يحاول تقديم تجربة جديدة بالعمل البلدي.
 
 
من جهة أخرى، قال داغر: "وجهة نظر الكتائب تقول إننا بحاجة الى مؤتمر مصارحة ومصالحة بين اللبنانيين والسلاح ليس جزءا من النقاش". 
 

أخبار لبنان

الكتائب

سيرج داغر

الانتخابات البلدية

لبنان

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