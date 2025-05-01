لمتابعة لائحة نهضة جونية... اجتماع بين افرام ونواب كسروان

التقى النائب نعمة إفرام مع نواب كسروان، في إجتماع لمتابعة لائحة نهضة جونية بعيداً عن السياسة، بهدف تحقيق التنمية والسيادة لجونية.