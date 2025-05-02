الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

القومي في صليما ردًا على تقرير للـLBCI: الانتخابات إنمائية بحتة... ونرفض تصويرها كصراع سياسي

أخبار لبنان
2025-05-02 | 03:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
القومي في صليما ردًا على تقرير للـLBCI: الانتخابات إنمائية بحتة... ونرفض تصويرها كصراع سياسي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
القومي في صليما ردًا على تقرير للـLBCI: الانتخابات إنمائية بحتة... ونرفض تصويرها كصراع سياسي

أصدرت مديرية صليما في الحزب السوري القومي الاجتماعي بيانًا توضيحيًا، ردًا على تقرير بثّته محطة LBCI حول الانتخابات البلدية في البلدة.

وقالت "بناءً على التقرير الذي بثّته محطة الـLBCI  الكريمة عن الانتخابات البلدية في بلدة صليما، ولأنّنا نثق بمهنية وموضوعية العمل الإعلامي فيها، ومن باب الحرص على نقل الصورة الواقعية والحقيقية عن المشهد الإنتخابي في بلدتنا صليما، وتوضيحاً لمجريات المعركة الانتخابية، يهمّ مديرية صليما في الحزب السوري القومي الإجتماعي أن توضح التالي:
إنّ اللائحة التي يرأسُها الأستاذ باسم المصري هي لائحة مشكّلة من فعاليات عائلية  ومستقلّين ومرشّحين من مختلف الإنتماءات والتوجّهات، مع التشديد الكامل على أنّ عنوان هذا التنافس الديمقراطي هو بحت إنمائي ضمن إطار ضَيعَوي بعيد كل البُعد عن ما يحاول البعض تصويرَه على انّه صراع سياسيّ او حزبي في محاولة لتضليل الرأي العام والناخب الصليمي.
فإنّ استحضار البعض لأدوات جديدة لتشويه الصورة الحقيقة لهذا العرس الديمقراطي بعد نفاد سعيهم السابق لتصويره بأنه كسر لحزب او فئة وفشلهم بذلك كونه منافٍ للواقع،  فكان الإستعانة بالإعلام كخطة بديلة لتحريض الناس وإشاعة جوّ من البلبة ليس سوى اساليب ملتوية وغير مقبولة بدأ الناس يعلمون بها عِلم اليقين ولا تنطلي على إبناء صليما الذين يتحلّون بالوعي والإدراك. 
وإذ نؤكّد على إيمانِنا بأنّنا مجتمع واحد، والمعركة الوحيدة هي الوصول للناس وخدمة الجميع ونشر جو الإلفة والمحبة والتآخي في هذا الوقت الخطير والدقيق  بعيداً عن أيّة اعتبارات مذهبية او سياسية ونرفض رفضاً قاطعاً الفرز والشرذمة الذي لا مكان لهما في هذا الإستحقاق الإنتخابي ولا قبله ولا بعده، وليس الوقت الآن للتذاكي من قِبَل البعض ولا أوان ذرّ الرماد في العيون ودق الأسافين، أنّه وقت تضافر الجهود من الجميع، وكلّ المرشحين سواء على اللوائح او منفردين هم أهل وأحباب يجب أن يتعاونوا لنهضة صليما بعد حرمانها سنوات من المجلس البلدي والتنافس هو عائلي إنمائي أهلي بحت، فالآن هو وقت تعزيز المودّة والمحبّة والإلفة بعيداً عن التجاذبات الثانوية، والإنتخابات هي يوم وينتهي، وسنهنّىء كلّ من يفوز ونتمنّى لمن لن يحالفه الحظ التوفيق في جولات قادمة، وإنّنا سنعود لنلتقي في الأفراح والأتراح والمناسبات الإجتماعية والحياتية اليومية. "

أخبار لبنان

صليما

تقرير

للـLBCI:

الانتخابات

إنمائية

بحتة...

ونرفض

تصويرها

كصراع

سياسي

LBCI التالي
تمديد مهلة الترشيح للامتحانات الرسمية للعام ٢٠٢٥
توضيح من تحالف عائلات عرمون حول تقرير للـ LBCI عن الانتخابات البلدية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-03-18

خوري للـLBCI: في الانتخابات البلدية الأساس هو المشروع البلديّ وكيفية إيصال أفراد بمشاريع إنمائية وفي الانتخابات النيابية التيار لديه ماكنة انتخابية تعمل في الداخل والانتشار ليكون حاضرًا ببرنامج واضح

LBCI
آخر الأخبار
2025-03-14

ميقاتي: الانتخابات البلدية انمائية وسيكون لي موقف مناسب في الوقت المناسب

LBCI
أخبار دولية
2025-03-15

رئيس لجنة الأمن القوميّ في مجلس الشورى: طهران لا ترفض مبدأ الحوار والتفاوض

LBCI
أخبار دولية
2025-02-25

السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين وتهديد الأمن القومي لدول المنطقة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:44

"لقاء المودعين": لإعادة الاموال كاملة مع فوائدها والتعويضات المتوجبة وليس على دفعات

LBCI
أخبار لبنان
05:32

مقررات المجلس الاعلى للدفاع: لن نسمح لحماس أو غيرها من الفصائل زعزعة الأمن ونحذرها

LBCI
أمن وقضاء
05:12

الجيش: توقيف مواطنَين بعد تعرضهما لأحد رجال الدين في بلدة بعلشميه – بعبدا

LBCI
أخبار لبنان
04:57

يوم وطنيّ للزراعة بعنوان "الزراعة نبض الأرض"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-04-30

جاهزين للنشاط والرياضة والحماس؟... اليوم بينطلق مهرجان OMT Beirut Sports Festival... ناطرينكن بالفوروم دو بيروت من 30 نيسان لغاية 4 أيار... كونوا كثار

LBCI
خبر عاجل
2025-04-29

تدابير سير بمناسبة إقامة سباق بيروت ماراثون

LBCI
أخبار لبنان
07:48

توضيح من لائحة "برمانا تختار"...

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-20

أدرعي: هاجمنا عدة منصات صاروخية وبنية تحتية عسكرية عمل فيها عناصر من الحزب الله في النبطية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مرحبا دولة بجزئه الثاني على الـLBCI

LBCI
رياضة
13:44

في الفوروم دو بيروت... محطات رياضية يومية ضمن مهرجان Beirut Sports Festival

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

يوم ماراثوني ببصمة وطنية!

LBCI
أخبار دولية
13:32

تفسير واشنطن لتأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية - الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

العملات المشفرة هم مالي آخر على لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

إسرائيل في قلب المشهد في سوريا... والعنوان: حماية الأقلية الدرزية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

في سوريا أكثر من ١٠٠ قتيل في ٣ أيام... ونداءات لسحب السلاح من الطرفين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

مشهد الإنتخابات البلدية في قضاء عاليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

صفحة جديدة بين بيروت وأبو ظبي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
12:26

تابعوا الحلقة الثانية من الموسم الثاني من "مرحبا دولة" الليلة الساعة 9:30 عبر شاشة الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مرحبا دولة بجزئه الثاني على الـLBCI

LBCI
حال الطقس
01:11

لبنان تحت تأثير منخفض ضعيف... طقس متقلّب وأمطار محليّة حتى الاثنين

LBCI
أخبار دولية
00:12

الجيش الإسرائيلي يقول إنّ طائراته أغارت على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:28

التوتر يسود على الساحة السورية الدرزية… إليكم جديد المواجهات

LBCI
خبر عاجل
09:22

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرا من قوة الرضوان التابعة لحزب الله وآخر من الحزب في منطقة ميس الجبل جنوبي لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إلى سكان قضاء بعبدا... هذه هي أبرز المعارك في الإنتخابات البلدية هناك

LBCI
أخبار لبنان
16:23

"التجديد للكل": حزب القوات اللبنانية لم يصدر أي بيان رسمي يدعم اللائحة المنافسة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More