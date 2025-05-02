القومي في صليما ردًا على تقرير للـLBCI: الانتخابات إنمائية بحتة... ونرفض تصويرها كصراع سياسي

أصدرت مديرية صليما في الحزب السوري القومي الاجتماعي بيانًا توضيحيًا، ردًا على تقرير بثّته محطة LBCI حول الانتخابات البلدية في البلدة.



وقالت "بناءً على التقرير الذي بثّته محطة الـLBCI الكريمة عن الانتخابات البلدية في بلدة صليما، ولأنّنا نثق بمهنية وموضوعية العمل الإعلامي فيها، ومن باب الحرص على نقل الصورة الواقعية والحقيقية عن المشهد الإنتخابي في بلدتنا صليما، وتوضيحاً لمجريات المعركة الانتخابية، يهمّ مديرية صليما في الحزب السوري القومي الإجتماعي أن توضح التالي:

إنّ اللائحة التي يرأسُها الأستاذ باسم المصري هي لائحة مشكّلة من فعاليات عائلية ومستقلّين ومرشّحين من مختلف الإنتماءات والتوجّهات، مع التشديد الكامل على أنّ عنوان هذا التنافس الديمقراطي هو بحت إنمائي ضمن إطار ضَيعَوي بعيد كل البُعد عن ما يحاول البعض تصويرَه على انّه صراع سياسيّ او حزبي في محاولة لتضليل الرأي العام والناخب الصليمي.

فإنّ استحضار البعض لأدوات جديدة لتشويه الصورة الحقيقة لهذا العرس الديمقراطي بعد نفاد سعيهم السابق لتصويره بأنه كسر لحزب او فئة وفشلهم بذلك كونه منافٍ للواقع، فكان الإستعانة بالإعلام كخطة بديلة لتحريض الناس وإشاعة جوّ من البلبة ليس سوى اساليب ملتوية وغير مقبولة بدأ الناس يعلمون بها عِلم اليقين ولا تنطلي على إبناء صليما الذين يتحلّون بالوعي والإدراك.

وإذ نؤكّد على إيمانِنا بأنّنا مجتمع واحد، والمعركة الوحيدة هي الوصول للناس وخدمة الجميع ونشر جو الإلفة والمحبة والتآخي في هذا الوقت الخطير والدقيق بعيداً عن أيّة اعتبارات مذهبية او سياسية ونرفض رفضاً قاطعاً الفرز والشرذمة الذي لا مكان لهما في هذا الإستحقاق الإنتخابي ولا قبله ولا بعده، وليس الوقت الآن للتذاكي من قِبَل البعض ولا أوان ذرّ الرماد في العيون ودق الأسافين، أنّه وقت تضافر الجهود من الجميع، وكلّ المرشحين سواء على اللوائح او منفردين هم أهل وأحباب يجب أن يتعاونوا لنهضة صليما بعد حرمانها سنوات من المجلس البلدي والتنافس هو عائلي إنمائي أهلي بحت، فالآن هو وقت تعزيز المودّة والمحبّة والإلفة بعيداً عن التجاذبات الثانوية، والإنتخابات هي يوم وينتهي، وسنهنّىء كلّ من يفوز ونتمنّى لمن لن يحالفه الحظ التوفيق في جولات قادمة، وإنّنا سنعود لنلتقي في الأفراح والأتراح والمناسبات الإجتماعية والحياتية اليومية. "