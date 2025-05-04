جورج عدوان للـLBCI: حافظنا على تاريخ وتراث دير القمر وعلى قرارها الحر

طلال ارسلان من الشوفيات: هذه المدينة نموذجية وترمز الى لبنان بشكل مصغر

طلال ارسلان من الشوفيات: هذه المدينة نموذجية وترمز الى لبنان بشكل مصغر

جولة تفقدية لمحافظ جبل لبنان في جبيل: التنظيم يسير كما هو مخطط له