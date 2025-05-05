الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الصحة من دار الفتوى: نعد بخطوات ملموسة في الاستشفاء والدواء
أخبار لبنان
2025-05-05 | 07:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الصحة من دار الفتوى: نعد بخطوات ملموسة في الاستشفاء والدواء
أعلن وزير الصحة ركان ناصر الدين أن الوزارة تقدم الخدمة الصحية لكل اللبنانيين، مشيرا الى أن ذلك واجب عليها.
ووعد ناصر الدين اللبنانيين بخطوات ملموسة أكثر في الاستشفاء والدواء.
وقال بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى: "إن شاء الله نكون على حسن تصور الناس ونعطيهم ما يستحقون وإن شاء الله الأيام القادمة تحمل كل الخير للبلد وبالتعاون مع كل الوزارات وكل النقابات في هذا المجال أن نكون على قدر الهمة".
وأضاف: "تشرفنا بزيارة دار الإفتاء وسماحة المفتي لاطلاعه على مشروعنا في وزارة الصحة وخطتنا الإصلاحية، ولمسنا منه كل الدعم والإيجابية، ووضعناه بأجواء عملنا".
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل بخطوات مدروسة ضمن ميزانياتها وامكاناتها، مشيرا الى أنها قامت باتجاه توسعة التغطية في العمليات الجراحية المغطاة من قبل الوزارة وهناك كلام كثير حول توزيع السقوف المالية.
وقال: "نحن ننسق مع المستشفيات الخاصة والحكومية ووسعنا بروتوكولات العلاج وبخاصة الأمراض المستعصية وقد لا تغطي كل الحاجة ولكن ذاهبين بهذا الاتجاه".
أخبار لبنان
الصحة
الفتوى:
بخطوات
ملموسة
الاستشفاء
والدواء
التالي
بلاسخارت وضعت رجي في أجواء زيارتها الى اسرائيل
الأمين العام للمشروع الوطني العراقي: نثمّن موقف الرئيس عون بموضوع حصر السلاح بيد الدولة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-02-28
وفد من دار الفتوى برئاسة المفتي بكر الرفاعي نقل إلى الرئيس عون دعوة من دريان إلى الإفطار الذي تقيمه دار الفتوى في ١٥ آذار لمناسبة شهر رمضان المبارك
آخر الأخبار
2025-02-28
وفد من دار الفتوى برئاسة المفتي بكر الرفاعي نقل إلى الرئيس عون دعوة من دريان إلى الإفطار الذي تقيمه دار الفتوى في ١٥ آذار لمناسبة شهر رمضان المبارك
0
أخبار لبنان
2025-03-10
الجميل يتسلم من عريمط موفدًا من دريان دعوة لحضور الإفطار الرمضاني في دار الفتوى
أخبار لبنان
2025-03-10
الجميل يتسلم من عريمط موفدًا من دريان دعوة لحضور الإفطار الرمضاني في دار الفتوى
0
أخبار لبنان
2025-04-10
البخاري من دار الفتوى: قوة لبنان في وحدته الوطنية وتعاونه مع أشقائه العرب
أخبار لبنان
2025-04-10
البخاري من دار الفتوى: قوة لبنان في وحدته الوطنية وتعاونه مع أشقائه العرب
0
أخبار لبنان
2025-03-26
دار الفتوى: التماس هلال شهر شوال بعد غروب شمس السبت في 29 من شهر رمضان
أخبار لبنان
2025-03-26
دار الفتوى: التماس هلال شهر شوال بعد غروب شمس السبت في 29 من شهر رمضان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:57
الأشقر: وجود الإماراتيين في لبنان ثروة لبلدنا ودفعًا إيجابيًا للسياحة
أخبار لبنان
09:57
الأشقر: وجود الإماراتيين في لبنان ثروة لبلدنا ودفعًا إيجابيًا للسياحة
0
أمن وقضاء
09:48
إقفال صناديق الترشيحات لإنتخابات قضاء صور على 157 مرشحًا بلديًا و182 مرشحًا إختياريًا
أمن وقضاء
09:48
إقفال صناديق الترشيحات لإنتخابات قضاء صور على 157 مرشحًا بلديًا و182 مرشحًا إختياريًا
0
أخبار لبنان
09:31
حملة حقي: ملحوظات في اقتراع الناخبين المعوقين في جبل لبنان
أخبار لبنان
09:31
حملة حقي: ملحوظات في اقتراع الناخبين المعوقين في جبل لبنان
0
أخبار لبنان
09:23
وزير الصحة: المهرجان العلميّ الكبير للجامعة اللبنانية من الأنشطة التي تبني مجتمعًا عصريًا
أخبار لبنان
09:23
وزير الصحة: المهرجان العلميّ الكبير للجامعة اللبنانية من الأنشطة التي تبني مجتمعًا عصريًا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:06
"لادي" أصدرت تقريرها عن الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان
أخبار لبنان
09:06
"لادي" أصدرت تقريرها عن الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان
0
أمن وقضاء
09:00
الجيش أوقف 23 شخصًا بتهم متعدّدة
أمن وقضاء
09:00
الجيش أوقف 23 شخصًا بتهم متعدّدة
0
أمن وقضاء
2025-05-04
طلال ارسلان من الشوفيات: هذه المدينة نموذجية وترمز الى لبنان بشكل مصغر
أمن وقضاء
2025-05-04
طلال ارسلان من الشوفيات: هذه المدينة نموذجية وترمز الى لبنان بشكل مصغر
0
منوعات
2025-02-26
في الدنمارك... علماء الآثار يكتشفون موقعًا أثريًّا يعود إلى نهاية العصر الحجري
منوعات
2025-02-26
في الدنمارك... علماء الآثار يكتشفون موقعًا أثريًّا يعود إلى نهاية العصر الحجري
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:40
عون: كرامة المواطن تتحقق بتأمين متطلباته الأساسية وعلى رأسها الطبابة والتعليم
أخبار لبنان
06:40
عون: كرامة المواطن تتحقق بتأمين متطلباته الأساسية وعلى رأسها الطبابة والتعليم
0
أخبار دولية
05:27
إيران: موقفنا ثابت بشأن المحادثات النووية مع أميركا
أخبار دولية
05:27
إيران: موقفنا ثابت بشأن المحادثات النووية مع أميركا
0
أخبار لبنان
05:13
هذا ما أعلنه وزير الداخلية بشأن صدور النتائج النهائية للانتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
أخبار لبنان
05:13
هذا ما أعلنه وزير الداخلية بشأن صدور النتائج النهائية للانتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
0
أخبار لبنان
12:29
بالأرقام... هكذا تراجعت نسب الاقتراع في كل محافظة
أخبار لبنان
12:29
بالأرقام... هكذا تراجعت نسب الاقتراع في كل محافظة
0
أخبار لبنان
12:23
وزير الداخلية: عدد الشكاوى ليس مرتفعًا وطبيعة بعضها إدارية والبعض الآخر أمنيّ أمّا القليل منها فهو شكاوى ذو طابع رشوى إنتخابية وتم تحويلها إلى المفارز القضائية المعنية
أخبار لبنان
12:23
وزير الداخلية: عدد الشكاوى ليس مرتفعًا وطبيعة بعضها إدارية والبعض الآخر أمنيّ أمّا القليل منها فهو شكاوى ذو طابع رشوى إنتخابية وتم تحويلها إلى المفارز القضائية المعنية
0
أخبار لبنان
11:23
وزير الإعلام بول مرقص من وزارة الداخلية: نوجّه تحية إلى الجنود والضباط المجهولين أي الصحافيين والإعلاميين الذين يعملون على ايصال الخبر
أخبار لبنان
11:23
وزير الإعلام بول مرقص من وزارة الداخلية: نوجّه تحية إلى الجنود والضباط المجهولين أي الصحافيين والإعلاميين الذين يعملون على ايصال الخبر
0
أخبار لبنان
10:40
في قرطبا... "عرس الديمقراطية"
أخبار لبنان
10:40
في قرطبا... "عرس الديمقراطية"
0
أخبار لبنان
10:32
في برجا... لائحتان متنافستان
أخبار لبنان
10:32
في برجا... لائحتان متنافستان
0
أخبار لبنان
10:19
سوء تفاهم وإشكال في جونية... جوان حبيش مُنع من الدخول ونسبة الاقتراع 47%
أخبار لبنان
10:19
سوء تفاهم وإشكال في جونية... جوان حبيش مُنع من الدخول ونسبة الاقتراع 47%
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
16:31
الانتخابات البلدية: اليكم النتائج في هذه المناطق..
أخبار لبنان
16:31
الانتخابات البلدية: اليكم النتائج في هذه المناطق..
2
خبر عاجل
15:12
ماكينة لائحة "جبيل أحلى" تعلن فوزها بأعضائها كاملة في الانتخابات البلدية في جبيل
خبر عاجل
15:12
ماكينة لائحة "جبيل أحلى" تعلن فوزها بأعضائها كاملة في الانتخابات البلدية في جبيل
3
اسرار
23:39
أسرار الصحف 5-5-2025
اسرار
23:39
أسرار الصحف 5-5-2025
4
آخر الأخبار
17:13
فوز لائحة "الأمل والعمل" برئاسة بشير الياس بكامل اعضائها مقابل خسارة الائحة المقابلة برئاسة هادي الحشاش في انتخابات بلدية ميفوق القطارة
آخر الأخبار
17:13
فوز لائحة "الأمل والعمل" برئاسة بشير الياس بكامل اعضائها مقابل خسارة الائحة المقابلة برئاسة هادي الحشاش في انتخابات بلدية ميفوق القطارة
5
أخبار لبنان
16:04
مصلحة الأرصاد الجويّة: أمطار متفرّقة وثلوج ..
أخبار لبنان
16:04
مصلحة الأرصاد الجويّة: أمطار متفرّقة وثلوج ..
6
حال الطقس
01:32
إستقرار تام في الأحوال الجوية بدءا من الثلاثاء...
حال الطقس
01:32
إستقرار تام في الأحوال الجوية بدءا من الثلاثاء...
7
أخبار لبنان
12:24
مع اقفال الصناديق...اليكم نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان
أخبار لبنان
12:24
مع اقفال الصناديق...اليكم نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان
8
آخر الأخبار
16:45
فوز اللاحة المدعومة من ثنائيّ "أمل" و"حزب الله" مقابل اللائحة المدعومة من القوات والتيار والحزب الشيوعيّ وعدد من المستقلين في بلدة جون في الشوف
آخر الأخبار
16:45
فوز اللاحة المدعومة من ثنائيّ "أمل" و"حزب الله" مقابل اللائحة المدعومة من القوات والتيار والحزب الشيوعيّ وعدد من المستقلين في بلدة جون في الشوف
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More