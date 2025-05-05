وزير الصحة من دار الفتوى: نعد بخطوات ملموسة في الاستشفاء والدواء

أعلن وزير الصحة ركان ناصر الدين أن الوزارة تقدم الخدمة الصحية لكل اللبنانيين، مشيرا الى أن ذلك واجب عليها.



ووعد ناصر الدين اللبنانيين بخطوات ملموسة أكثر في الاستشفاء والدواء.



وقال بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى: "إن شاء الله نكون على حسن تصور الناس ونعطيهم ما يستحقون وإن شاء الله الأيام القادمة تحمل كل الخير للبلد وبالتعاون مع كل الوزارات وكل النقابات في هذا المجال أن نكون على قدر الهمة".



وأضاف: "تشرفنا بزيارة دار الإفتاء وسماحة المفتي لاطلاعه على مشروعنا في وزارة الصحة وخطتنا الإصلاحية، ولمسنا منه كل الدعم والإيجابية، ووضعناه بأجواء عملنا".



وأكد الوزير أن الوزارة تعمل بخطوات مدروسة ضمن ميزانياتها وامكاناتها، مشيرا الى أنها قامت باتجاه توسعة التغطية في العمليات الجراحية المغطاة من قبل الوزارة وهناك كلام كثير حول توزيع السقوف المالية.



وقال: "نحن ننسق مع المستشفيات الخاصة والحكومية ووسعنا بروتوكولات العلاج وبخاصة الأمراض المستعصية وقد لا تغطي كل الحاجة ولكن ذاهبين بهذا الاتجاه".



