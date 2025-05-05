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السوداني يستقبل جابر وصدي...
أخبار لبنان
2025-05-05 | 15:09
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السوداني يستقبل جابر وصدي...
استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الاثنين وزيري المالية والطاقة والمياه اللبنانيين ياسين جابر وجو صدي.
وشهد اللقاء استعراض مختلف أوجه التعاون بين العراق ولبنان وسبل تطوير العلاقات الثنائية على المستويات كافة بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين وينمي الشراكة الاقتصادية المعززة للاستقرار والتنمية المستدامة.
وجدد السوداني تأكيد موقف العراق الرسمي والشعبي الثابت إزاء ما يتعرض له لبنان الشقيق من أزمات واستمرار تقديم الدعم والمساندة في مواجهة كل التحديات وفي مقدمتها الاعتداءات الصهيونية المستمرة وكل ما يمس أمن لبنان وسيادته على أراضيه.
من جانبه، نقل الوفد اللبناني تأكيد حكومته وحرصها على توثيق التعاون مع العراق بوصفه شريكًا أساسيًا مهمًا لإسناد لبنان وتطوير التعاون الثنائي، خصوصًا في مجالات الاتصالات والاستثمار المشترك.
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