الرئيس عون في ذكرى 6 أيار: وحدة اللبنانيين وفاءٌ لدماء الشهداء

في مناسبة يوم شهداء الصحافة اللبنانية في السادس من أيار، شدد رئيس الجمهورية جوزيف عون على أن "الوفاء الحقيقي لدماء الشهداء يكون من خلال الحفاظ على وحدة اللبنانيين وتماسك نسيجهم الاجتماعي، والعمل لبناء وطن قوي يحمي كرامة أبنائه".وأكد عون أن "شهداء الصحافة هم رمز الإرادة اللبنانية الصلبة التي ترفض الخضوع والاستسلام"، مضيفاً أن تضحياتهم ستبقى منارة تضيء طريق الحرية والكرامة.وختم بالتشديد على مواصلة النضال من أجل لبنان الذي حلم به الشهداء: "لبنان العدالة والمساواة والكرامة".