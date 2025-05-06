"الريجي" كمنت لشاحنة في بيروت وضبطت فيها مصنوعات تبغية مهربة

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، أنها "واصلت عمليات ضبط المصنوعات التبغية المهربة والمزورة بواسطة جهازها لمكافحة التهريب".



وفي هذا الإطار، "نصبت دورياتها مكمناً في بيروت لشاحنة تحمل مصنوعات تبغية مهرّبة. وسطّر محضر ضبط بالمخالف ينظر فيه القضاء المختص".